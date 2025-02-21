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Posted 21 февраля, 04:28

Published 21 февраля, 04:28

Modified 21 февраля, 04:30

Updated 21 февраля, 04:30

Из-за лесных пожаров власти тратят больше на содержание тюменских дорог

Из-за лесных пожаров власти тратят больше на содержание тюменских дорог

21 февраля 2025, 04:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Бюджет
В Тюменской области выросли траты на содержание дорог, а вот денег на строительство в дорожной сфере стали выделять меньше. Всему виной — природные пожары. Дополнительные расходы связаны с противопожарными мероприятиями.

В 2023 году на содержание дорог в области потратили 2,3 млрд рублей, а в 2024 году — 2,9 млрд рублей. Затраты на строительство и реконструкцию автодорог сократили с 1,6 до 1,2 млрд рублей.

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В Главном управлении строительства Тюменской области объяснили, что приходится проводить на дополнительные противопожарные мероприятия из-за участившихся лесных пожаров. Например, вырубать кустарники вдоль дорог.

В 2023 году самым дорогим контрактом стал ремонт дорог в четырех районах области — 933 млн рублей. В 2024-м больше всего бюджет потратил на заказ строительства транспортной развязки на выезде из Тюменской слободы 5,7 млрд рублей.

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В 2025 году самым масштабным проектом станет второе кольцо объездной дороги. Документы с госэкспертизы ожидаются в апреле. Большую часть средств на строительство (около 14 млрд рублей) планируется привлечь из федерального бюджета, пишет РБК Тюмень.

Как писал «Наш Город», в Тюмени построят новый мост через Туру протяженностью в 449 м. Он соединит Зареку и поселок ДОК.

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