Из-за лесных пожаров власти тратят больше на содержание тюменских дорог

Posted 21 февраля, 04:28
Published 21 февраля, 04:28
Modified 21 февраля, 04:30
Updated 21 февраля, 04:30
В 2023 году на содержание дорог в области потратили 2,3 млрд рублей, а в 2024 году — 2,9 млрд рублей. Затраты на строительство и реконструкцию автодорог сократили с 1,6 до 1,2 млрд рублей.
В Главном управлении строительства Тюменской области объяснили, что приходится проводить на дополнительные противопожарные мероприятия из-за участившихся лесных пожаров. Например, вырубать кустарники вдоль дорог.
В 2023 году самым дорогим контрактом стал ремонт дорог в четырех районах области — 933 млн рублей. В 2024-м больше всего бюджет потратил на заказ строительства транспортной развязки на выезде из Тюменской слободы 5,7 млрд рублей.
В 2025 году самым масштабным проектом станет второе кольцо объездной дороги. Документы с госэкспертизы ожидаются в апреле. Большую часть средств на строительство (около 14 млрд рублей) планируется привлечь из федерального бюджета, пишет РБК Тюмень.
Как писал «Наш Город», в Тюмени построят новый мост через Туру протяженностью в 449 м. Он соединит Зареку и поселок ДОК.