Импотенция и бесплодие. Чем алкоголь грозит тюменским мужчинам?

Как сообщил «Нашему городу» Иван Денищук, заведующий урологическим отделением ОБ №4 г. Ишима, иногда случаются примеры, когда при хроническом стрессе алкоголь может дать «успокаивающий» эффект, который положительно скажется на эрекции. Но при этом стоит понимать, что это грозит регулярному потреблению алкоголя, что рано или поздно приведет к зависимости, а после — к импотенции.