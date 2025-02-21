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Posted 21 февраля, 17:42

Published 21 февраля, 17:42

Modified 21 февраля, 17:44

Updated 21 февраля, 17:44

Импотенция и бесплодие. Чем алкоголь грозит тюменским мужчинам?

Импотенция и бесплодие. Чем алкоголь грозит тюменским мужчинам?

21 февраля 2025, 17:42
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Алкоголь
Врач-уролог Денищук сообщил, что регулярное употребление алкоголя может спровоцировать уменьшение полового влечения. Также алкоголь снижает подвижность сперматозоидов, что увеличивает риск бесплодия.

Алкоголь широко распространён в культуре России, но при этом не стоит недооценивать его воздействие на здоровье, особенно на здоровье мужчин, в частности на их .

Исследования показывают, что регулярное и избыточное употребление алкоголя, например, пива, может негативно сказаться репродуктивной системе: как на половом влечении, так и увеличить вероятность импотенции и бесплодия.

Как сообщил «Нашему городу» Иван Денищук, заведующий урологическим отделением ОБ №4 г. Ишима, иногда случаются примеры, когда при хроническом стрессе алкоголь может дать «успокаивающий» эффект, который положительно скажется на эрекции. Но при этом стоит понимать, что это грозит регулярному потреблению алкоголя, что рано или поздно приведет к зависимости, а после — к импотенции.

«Чрезмерное употребление алкоголя может привести к снижению тестостерона — основного мужского полового гормона, отвечающего за либидо. Это снижение может вызвать уменьшение полового влечения и затруднения с эрекцией. Хотя в некоторых случаях такие проблемы могут быть временными, систематическое потребление алкоголя может сделать их хроническими», — отметил врач-уролог.

Импотенция становится всё более распространённой среди мужчин, и алкоголь может быть одним из главных факторов риска. Спиртные напитки нарушают нормальное функционирование центральной нервной системы и сосудов, которые непосредственно влияют на достижение и поддержание эрекции. Кроме того, у мужчин, злоупотребляющих алкоголем, значительно снижается качество спермы, что увеличивает риск бесплодия.

Иван Денищук заметил, что при проблемах с половым влечением, стоит пересмотреть свои привычки и заботиться о своём здоровье.

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Также доказано, что панические атаки у мужчин могут происходить, как в сорокалетнем возрасте, так и в 25 лет. В такой период мужчины начинают вести себя по-разному: кто-то начинает больше внимания уделять семье, а кто-то ударяется в «интрижки».

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Алкоголь#Урология#Бесплодие
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