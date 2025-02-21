Хороший тамада и конкурсы интересные: как в Тюмени проходят закрытые секс-вечеринки?

Секс-вечеринки — явление, которое на первый взгляд может показаться чем-то чуждым для сдержанной Сибири. Но на деле всё оказывается гораздо сложнее и… увлекательнее. Здесь нет места случайным гостям или легкомысленным авантюристам. Каждый участник — это человек, прошедший фильтрацию, одобренный не только за свою внешность или статус, но и за соблюдение главного правила — уважения к границам и конфиденциальности. Во всяком случае в этом уверяет инсайдер «Нашего города» — один из крупнейших организаторов таких мероприятий в Тюменской области. Имя мужчины мы по понятным не называем.