Еще померзнем: в Тюменской области похолодает до -28

В субботу, 22 февраля, на юге региона ожидается переменная облачность, ветер 2-7 м/с и -6…-11 днем, до -23…-28 в темное время суток. В праздничный День защитника Отечества, 23 февраля, существенно погода не поменяется: -6…-11 в дневные часы, до -18…-28 ночью.