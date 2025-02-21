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Posted 21 февраля, 08:58

Published 21 февраля, 08:58

Modified 21 февраля, 09:00

Updated 21 февраля, 09:00

Еще померзнем: в Тюменской области похолодает до -28

Еще померзнем: в Тюменской области похолодает до -28

21 февраля 2025, 08:58
Фото: 1MI.
Предстоящий уик-экнд в Тюменской области будет морозным. По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до -25…-28.

В субботу, 22 февраля, на юге региона ожидается переменная облачность, ветер 2-7 м/с и -6…-11 днем, до -23…-28 в темное время суток. В праздничный День защитника Отечества, 23 февраля, существенно погода не поменяется: -6…-11 в дневные часы, до -18…-28 ночью.

Фото: omsk-meteo.ru

В понедельник, 24 февраля, на юге Тюменской области немного потеплеет — максимальная дневная температура воздуха составит -5…-10, в вечерние и ночные часы термометры покажут -17…-22, местами до -27. День пройдет при переменной облачности и ветре 3-8 м/с.

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

В Тюмени в субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, до -7…-9 днем и до -25…-22 ночью. В понедельник 24 февраля в областной столице потеплеет до -6….-22. Осадки в эти дни маловероятны.

Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в 1,3 раза
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