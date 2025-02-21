Экосистема Туры гибнет, а у тюменцев изымут земли в Ожогина и Патрушева

Тура мелеет третий год подряд, несмотря на это власти не включили ее в бюджет по программе оздоровления водных объектов. К неизбежной катастрофе может привести и аномально жаркое лето и недостаточные запасы снежного покрова. Тура из года в год превращается в мелководный поток с обнажёнными отмелями и пересохшими притоками.