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Posted 21 февраля, 13:22

Published 21 февраля, 13:22

Modified 21 февраля, 13:25

Updated 21 февраля, 13:25

Экосистема Туры гибнет, а у тюменцев изымут земли в Ожогина и Патрушева

Экосистема Туры гибнет, а у тюменцев изымут земли в Ожогина и Патрушева

21 февраля 2025, 13:22
Фото: Изображение Midjourney.
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У тюменцев отберут земельные участки, чтобы построить дорогу в Ожогина. Тюменцам предоставили дополнительный прямой рейс в Египет. Юристы в Тюмени матерятся наравне с рабочими. У тюменской Туры гибнет экосистема. Под Тюменью застрелили и бросили на улице собаку хаски.

Земельным участкам — нет, дорогам — да

В деревнях Ожогина и Патрушева под изъятие попадают земли от 714 до 1,59 тысячи квадратных метров. В проекте постановления регионального правительства указано, что все недвижимое имущество, которое на них размещено, попадает строительство автомобильной дороги «Обход д. Ожогина» .

Под изъятие попадает один объект незавершенного строительства, десять зданий, в том числе и нежилые. Сроки строительства пока не определены.

Ради строительства дороги в Ожогина у тюменцев заберут земельные участки
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Очередной повод улететь в Египет

Тюменцы могут улететь прямым рейсом в Шарм-эш-Шейх. Египетская частная авиакомпания Almasria Airlines будет осуществлять рейс раз в десять дней.

Утоняется, что купить билет можно только в рамках пакетных туров. 10-дневный тур в трёхзвёздочный отель «все включено» обойдется более 120 тысяч рублей.

Из Рощино в Египет уже функционируют рейсы авиакомпаний Azur Air и Ural Airlines, перелеты происходят по пятницам.

Из Тюмени в Египет начала летать еще одна авиакомпания
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Матерится как брист

Аналитики hh.ru провели исследование, согласно которому, почти половина опрошенных респондентов стараются не употреблять на работе бранные слова.

Не матерятся финансисты, бухгалтеры и врачи, четверть тюменцев признались, что на работе строго запрещено использовать ненормативную лексику. В 56% опрошенных сообщили, что использование матов в официальном общении запрещено, но допустима неформальном взаимодействии.

Чаще всего мат в свою речь добавляет рабочий персонал и юристы.

Больше половины тюменцев матерятся на работе. Чаще всего это делают юристы и рабочие
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Сохнет Тура — гибнет экосистема

Тура мелеет третий год подряд, несмотря на это власти не включили ее в бюджет по программе оздоровления водных объектов. К неизбежной катастрофе может привести и аномально жаркое лето и недостаточные запасы снежного покрова. Тура из года в год превращается в мелководный поток с обнажёнными отмелями и пересохшими притоками.

Эксперты отмечают, что климатические условия региона меняются, климат становится теплее. Недостаток снега зимой приводит к слабым паводкам весной, что негативно сказывается на реках. Несмотря на снежную зиму 2024 года, Тура все равно опускалась до критических отметок, а в 2025 году река может оказаться в критическом состоянии.

Погибает Тура— гибнет экосистема: Тюмень на пороге экологической катастрофы
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В поселке Богандинском Тюменского района утром 20 февраля местные жители обнаружили труп собаки породы хаски.

Со слов очевидцев, собаку убили выстрелом в голову, после чего бросили на виду у прохожих. Ранее в центре поселка живодер расставил капканы, в которые уже угодила другая собака. Богандинцы опасаются, что от рук неизвестно, мог пострадать и ребенок.

Жители поселка беспокоятся, что теперь по их улицам ходит неизвестный человек с ружьем, который может не думать о последствиях своего самосуда.

В тюменском поселке застрелили и бросили на улице собаку хаски
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