Экосистема Туры гибнет, а у тюменцев изымут земли в Ожогина и Патрушева

Posted 21 февраля, 13:22
Published 21 февраля, 13:22
Modified 21 февраля, 13:25
Updated 21 февраля, 13:25
В деревнях Ожогина и Патрушева под изъятие попадают земли от 714 до 1,59 тысячи квадратных метров. В проекте постановления регионального правительства указано, что все недвижимое имущество, которое на них размещено, попадает строительство автомобильной дороги «Обход д. Ожогина» .
Под изъятие попадает один объект незавершенного строительства, десять зданий, в том числе и нежилые. Сроки строительства пока не определены.
Тюменцы могут улететь прямым рейсом в Шарм-эш-Шейх. Египетская частная авиакомпания Almasria Airlines будет осуществлять рейс раз в десять дней.
Утоняется, что купить билет можно только в рамках пакетных туров. 10-дневный тур в трёхзвёздочный отель «все включено» обойдется более 120 тысяч рублей.
Из Рощино в Египет уже функционируют рейсы авиакомпаний Azur Air и Ural Airlines, перелеты происходят по пятницам.
Аналитики hh.ru провели исследование, согласно которому, почти половина опрошенных респондентов стараются не употреблять на работе бранные слова.
Не матерятся финансисты, бухгалтеры и врачи, четверть тюменцев признались, что на работе строго запрещено использовать ненормативную лексику. В 56% опрошенных сообщили, что использование матов в официальном общении запрещено, но допустима неформальном взаимодействии.
Чаще всего мат в свою речь добавляет рабочий персонал и юристы.
Тура мелеет третий год подряд, несмотря на это власти не включили ее в бюджет по программе оздоровления водных объектов. К неизбежной катастрофе может привести и аномально жаркое лето и недостаточные запасы снежного покрова. Тура из года в год превращается в мелководный поток с обнажёнными отмелями и пересохшими притоками.
Эксперты отмечают, что климатические условия региона меняются, климат становится теплее. Недостаток снега зимой приводит к слабым паводкам весной, что негативно сказывается на реках. Несмотря на снежную зиму 2024 года, Тура все равно опускалась до критических отметок, а в 2025 году река может оказаться в критическом состоянии.
В поселке Богандинском Тюменского района утром 20 февраля местные жители обнаружили труп собаки породы хаски.
Со слов очевидцев, собаку убили выстрелом в голову, после чего бросили на виду у прохожих. Ранее в центре поселка живодер расставил капканы, в которые уже угодила другая собака. Богандинцы опасаются, что от рук неизвестно, мог пострадать и ребенок.
Жители поселка беспокоятся, что теперь по их улицам ходит неизвестный человек с ружьем, который может не думать о последствиях своего самосуда.