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Posted 21 февраля, 08:00

Published 21 февраля, 08:00

Modified 21 февраля, 08:07

Updated 21 февраля, 08:07

Жители тюменского села пожаловались на нечищеные дороги и тротуары

«Дети лезут в сугроб»: тротуары в тюменском селе завалило снегом

21 февраля 2025, 08:00
Фото: 1MI.

Жители тюменского села пожаловались на нечищеные дороги и тротуары

Сюжет
Уборка снега
Жители села Вагай пожаловались на плохую очистку дорог и тротуаров от снега. В некоторых местах дорожки для пешеходов завалили снегом, сметенным с проезжей части.

Один из жителей публично обратился к местной администрации с требованием привести тротуары в порядок.

«Обращаюсь с жалобой на неубранные и заваленные снегом с проезжей части тротуары в селе Вагай. Данная ситуация вызывает серьёзные неудобства для пешеходов и создаёт опасность для жизни и здоровья граждан», — заявил местный житель.
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К жалобе, опубликованной в местном паблике «Вагай (Северный)», приложили фотографии с высокими сугробами на месте тротуаров. На приложенных кадрах видно, что часть снега — сметенная при очистке дороги снежная масса.

Фото: паблик «Вагай (Северный)»

Администрация Вагайского района ответила на обращение, что очисткой дорог и тротуаров занимается подрядная организация. Туда местные чиновники передают все жалобы граждан.

«Подрядная организация работает. Работы велись и в выходные дни. На данный момент очистка тротуаров производится по ул. Ленина. В первую очередь очищаются от снега автодороги, где наблюдается наибольший поток транспортных средств. Также своевременно производится уборка заездных карманов автобусных остановок», — пояснили в администрации.
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В комментариях к обращению так и посыпались жалобы на нечищеные тротуары в других районах села. Местные жители заявили, что им самим приходится чистить тротуары.

«Переулок Лесной так и не прочистили. Сколько старшее поколение будет чистить дорогу лопатой, чтоб пройти?», «Улица Октябрьская в сторону заправки, оказывается заканчивается на номере 90. Дальше тротуаров нет и люди там не живут», «Школьная — половина очищена, а участок от Полевой до Красновской нет. Половину улиц в Вагае вообще не чистят», «Возле военкомата дети идут по проезжей части. При встрече с машиной приходиться лезть в сугроб», — пожаловались сельчане.
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Администрация несколько раз появлялась в диалоге с сообщениями о том, что сведения по конкретным участкам передаются подрядной организации. На заявление, что работы ведутся, сельчане предложили чиновникам лично проверить качество уборки снега.

«Администрация, когда вы будете давать вразумительные ответы, а не эти глупые отписки», «Пройдитесь по чищенным улицам и посмотрите соответствует ли они ГОСТу. А не из кабинета комментируйте то, что вы не видели», — призвали недовольные сельчане.

Ранее жители Ялуторовска пожаловались на опасные из-за гололеда тротуары. На одной и той же улице дорожки для пешеходов покрыты сплошным льдом или кашей из снега и реагентов. Несколько раз за зиму жалобы приходили в редакцию от жителей разных поселений области, в том числе из областного центра.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Жалобы#Тротуары#Уборка снега#Уборка улиц#Вагай
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