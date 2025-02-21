«Дети лезут в сугроб»: тротуары в тюменском селе завалило снегом

Ранее жители Ялуторовска пожаловались на опасные из-за гололеда тротуары. На одной и той же улице дорожки для пешеходов покрыты сплошным льдом или кашей из снега и реагентов. Несколько раз за зиму жалобы приходили в редакцию от жителей разных поселений области, в том числе из областного центра.