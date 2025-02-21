«Дети лезут в сугроб»: тротуары в тюменском селе завалило снегом

Posted 21 февраля, 08:00
Published 21 февраля, 08:00
Modified 21 февраля, 08:07
Updated 21 февраля, 08:07
Один из жителей публично обратился к местной администрации с требованием привести тротуары в порядок.
«Обращаюсь с жалобой на неубранные и заваленные снегом с проезжей части тротуары в селе Вагай. Данная ситуация вызывает серьёзные неудобства для пешеходов и создаёт опасность для жизни и здоровья граждан», — заявил местный житель.
К жалобе, опубликованной в местном паблике «Вагай (Северный)», приложили фотографии с высокими сугробами на месте тротуаров. На приложенных кадрах видно, что часть снега — сметенная при очистке дороги снежная масса.
Администрация Вагайского района ответила на обращение, что очисткой дорог и тротуаров занимается подрядная организация. Туда местные чиновники передают все жалобы граждан.
«Подрядная организация работает. Работы велись и в выходные дни. На данный момент очистка тротуаров производится по ул. Ленина. В первую очередь очищаются от снега автодороги, где наблюдается наибольший поток транспортных средств. Также своевременно производится уборка заездных карманов автобусных остановок», — пояснили в администрации.
В комментариях к обращению так и посыпались жалобы на нечищеные тротуары в других районах села. Местные жители заявили, что им самим приходится чистить тротуары.
«Переулок Лесной так и не прочистили. Сколько старшее поколение будет чистить дорогу лопатой, чтоб пройти?», «Улица Октябрьская в сторону заправки, оказывается заканчивается на номере 90. Дальше тротуаров нет и люди там не живут», «Школьная — половина очищена, а участок от Полевой до Красновской нет. Половину улиц в Вагае вообще не чистят», «Возле военкомата дети идут по проезжей части. При встрече с машиной приходиться лезть в сугроб», — пожаловались сельчане.
Администрация несколько раз появлялась в диалоге с сообщениями о том, что сведения по конкретным участкам передаются подрядной организации. На заявление, что работы ведутся, сельчане предложили чиновникам лично проверить качество уборки снега.
«Администрация, когда вы будете давать вразумительные ответы, а не эти глупые отписки», «Пройдитесь по чищенным улицам и посмотрите соответствует ли они ГОСТу. А не из кабинета комментируйте то, что вы не видели», — призвали недовольные сельчане.
Ранее жители Ялуторовска пожаловались на опасные из-за гололеда тротуары. На одной и той же улице дорожки для пешеходов покрыты сплошным льдом или кашей из снега и реагентов. Несколько раз за зиму жалобы приходили в редакцию от жителей разных поселений области, в том числе из областного центра.