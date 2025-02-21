Чернышенко: На Форуме технологий представлены современные отечественные изобретения

Среди экспонатов можно было увидеть углеродную повязку для заживления, используемую в лечении открытых ран и ожогов; синтетические протезы кровеносных сосудов, которые помогают замещать сильно поврежденные участки при атеросклерозе, аневризме и тромбозе; полимерные материалы, напоминающие по своим характеристикам человеческую костную ткань и предназначенные для производства костнозамещающих изделий; образцы экологически чистой биомассы из лекарственных растений; инновационные удобрения; а также композитные материалы на основе углеволокна и термопластиков, нашедшие применение в авиации, конструировании БПЛА и автомобильной промышленности. Не забыли и о продуктах из редких и редкоземельных металлов, используемых в высокотехнологичной продукции, вместе с другими разработками.