Чернышенко: На Форуме технологий представлены современные отечественные изобретения

Posted 21 февраля, 15:23
Published 21 февраля, 15:23
Modified 21 февраля, 15:23
Updated 21 февраля, 15:23
На выставке представлены разработки высокотехнологичных компаний и стартапов из разных уголков страны. Достижения показаны на стендах крупнейших корпораций, специализирующихся на высоких технологиях. Информационным партнером форума выступает медиахолдинг 1MI, пишет newsnn.ru.
Во время своего выступления вице-премьер акцентировал внимание на важности сотрудничества между учеными, бизнесменами и государственными структурами для достижения технологического лидерства России, как это определено в национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным. Чернышенко также отметил, что выставка является ярким примером такого взаимодействия. Участники форума представили десятки отечественных инноваций, которые внедряются в промышленность и обладают значительным потенциалом для экспорта.
На форуме Минпромторг России представил национальный проект «Новые материалы и химия». На стенде, организованном министерством, можно было ознакомиться с разработками и образцами, которые затрагивают четыре основных направления проекта: химическая промышленность, биотехнологии, композитные материалы и редкоземельные элементы.
Среди экспонатов можно было увидеть углеродную повязку для заживления, используемую в лечении открытых ран и ожогов; синтетические протезы кровеносных сосудов, которые помогают замещать сильно поврежденные участки при атеросклерозе, аневризме и тромбозе; полимерные материалы, напоминающие по своим характеристикам человеческую костную ткань и предназначенные для производства костнозамещающих изделий; образцы экологически чистой биомассы из лекарственных растений; инновационные удобрения; а также композитные материалы на основе углеволокна и термопластиков, нашедшие применение в авиации, конструировании БПЛА и автомобильной промышленности. Не забыли и о продуктах из редких и редкоземельных металлов, используемых в высокотехнологичной продукции, вместе с другими разработками.
Чернышенко подчеркнул, что крайне необходимо, чтобы Россия обеспечивала свой суверенитет, включая добычу полезных ископаемых, для нужд отечественной промышленности.
НИЦ «Курчатовский институт» представил образцы авиационных комплектующих, созданных с использованием аддитивных технологий, а также полимерные материалы, предназначенные для медицины, жаропрочные материалы для производства двигателей, специальные хладостойкие стали и покрытия для использования в арктических условиях и другие разработки.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что в условиях быстрой трансформации глобальной экономики и технологических изменений мероприятия, подобные Форуму будущих технологий, становятся ключевыми площадками для обмена знаниями, опытом и инновациями. Он добавил, что Москва активно поддерживает исследования и разработки в области новых материалов.