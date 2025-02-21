Арестованного замгубернатора ХМАО конвоируют в Тюмень, чтоб он стал сговорчивее

Posted 21 февраля, 11:19
Published 21 февраля, 11:19
Modified 21 февраля, 11:21
Updated 21 февраля, 11:21
Обвиняемого в коррупционном преступлении бывшего заместителя губернатора Алексея Шипилова переведут в следственный изолятор в Тюмени.
Такие вынужденные действия связаны с тем, что в Нижневартовском СИЗО-1, куда Шипилов определен, не хватает мест для обвиняемых. Количество подследственных из восточной зоны достигло предела, поэтому тех, кто находится в ИВС Ханты-Мансийска, центральных и западных районов округа, решено перевести на юг Тюменской области.
Следствие рассчитывает, что для высоких чиновников транспортировка из автозака в столыпинский вагон привнесет дополнительные неудобства, что побудит их быстрее идти на сотрудничество с правоохранителями, пишет Муксун.fm.
Хотя разница между СИЗО минимальна, но тюменские арестанты не раз жаловались на скудное питание. К тому же, Шипилова каждый раз для допросов будут привозить Ханты-Мансийск, а после — обратно этапировать в тюменское СИЗО.
Инсайдер отмечает, что в отличие от ИВС Ханты-Мансийска, где он может один находиться в камере, в тюменском СИЗО такие условия ему не предоставят. Однако для обеспечения безопасности Шипилова, ему подберут спокойных сокамерников.
Ранее задержание экс заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова вызвало интерес у правоохранителей, что спровоцировало провести проверки других высокопоставленных чиновников.
Активные проверки проводятся в отношении бывшего мэра Сургута Андрея Филатова, который задержан и обвиняется в коммерческом подкупе. Неделей ранее силовики нагрянули к Шипилову, по сведению источников, таким образом Филатов пошел на сделку со следствием и мог рассказать некие сведения.
К пяти годам колонии осуждена экс-председатель правления ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» Инесса Бранденбург. Доказана ее вина в хищении 561 миллиона рублей из кассового хранилища кредитной организации.