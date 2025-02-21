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Posted 21 февраля, 11:19

Published 21 февраля, 11:19

Modified 21 февраля, 11:21

Updated 21 февраля, 11:21

Арестованного замгубернатора ХМАО конвоируют в Тюмень, чтоб он стал сговорчивее

Арестованного замгубернатора ХМАО конвоируют в Тюмень, чтоб он стал сговорчивее

21 февраля 2025, 11:19
Фото: 1MI.
Сюжет
ХМАО
Бывший первый замгубернатора Алексей Шипилов будет переведен в СИЗО-1 города Тюмени. Условия содержания чиновника станут хуже, что подтолкнет Шипилова к сотрудничеству со следствием.

Обвиняемого в коррупционном преступлении бывшего заместителя губернатора Алексея Шипилова переведут в следственный изолятор в Тюмени.

Такие вынужденные действия связаны с тем, что в Нижневартовском СИЗО-1, куда Шипилов определен, не хватает мест для обвиняемых. Количество подследственных из восточной зоны достигло предела, поэтому тех, кто находится в ИВС Ханты-Мансийска, центральных и западных районов округа, решено перевести на юг Тюменской области.

Следствие рассчитывает, что для высоких чиновников транспортировка из автозака в столыпинский вагон привнесет дополнительные неудобства, что побудит их быстрее идти на сотрудничество с правоохранителями, пишет Муксун.fm.

Хотя разница между СИЗО минимальна, но тюменские арестанты не раз жаловались на скудное питание. К тому же, Шипилова каждый раз для допросов будут привозить Ханты-Мансийск, а после — обратно этапировать в тюменское СИЗО.

Инсайдер отмечает, что в отличие от ИВС Ханты-Мансийска, где он может один находиться в камере, в тюменском СИЗО такие условия ему не предоставят. Однако для обеспечения безопасности Шипилова, ему подберут спокойных сокамерников.

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Ранее задержание экс заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова вызвало интерес у правоохранителей, что спровоцировало провести проверки других высокопоставленных чиновников.

Активные проверки проводятся в отношении бывшего мэра Сургута Андрея Филатова, который задержан и обвиняется в коммерческом подкупе. Неделей ранее силовики нагрянули к Шипилову, по сведению источников, таким образом Филатов пошел на сделку со следствием и мог рассказать некие сведения.

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К пяти годам колонии осуждена экс-председатель правления ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» Инесса Бранденбург. Доказана ее вина в хищении 561 миллиона рублей из кассового хранилища кредитной организации.

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#Ксения Мальчева#Политика#Тюмень#СИЗО#Уголовное дело#Коррупция#Следствие#Проверки#ХМАО#Югра-Тюмень#Алексей Шипилов#Андрей Филатов
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