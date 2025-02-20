В Тюменской области сократилось количество абортов

Posted 20 февраля, 02:19
Published 20 февраля, 02:19
Modified 20 февраля, 02:21
Updated 20 февраля, 02:21
Согласно итогам десятилетней программы по улучшению демографической обстановки, в Тюменской области численность населения в регионе возросла на 10%. Приток обусловлен миграцией и естественному приросту.
Также отмечается значительное сокращение количества абортов. По данным, начиная с 2016 года, женщины стали реже прибегать к абортам, снизившись с 27,4 до 14,8 случаев на тысячу.
За семилетний период уровень абортов на 1000 женщин детородного возраста сократился на 36,8%. Этот показатель на 14,4% ниже, чем в Уральском федеральном округе, но на 22,9% выше среднего по стране.
Опросы в медицинских учреждениях показывают, что с абортом чаще всего сталкиваются женщины в возрасте 33 лет, замужние, работающие и имеющие одного ребенка, проживают в городе. 72,1% составляет экономические причины абортов, социальные — 14,9%, психологические — 13%.
Также на снижение демографии влияет выявленное мужское бесплодие: в Тюменской области его уровень составляет 635 на 100 тысяч мужчин старше 18 лет. С 2016 года заболеваемость женским бесплодием уменьшилась на 2,9%, но к 2021 году выросла на 61,0%, приводит данные КП Тюмень со ссылкой на региональный инфоцентр.
Согласно данным Росстата, за 11 месяцев в 2024 году в Тюменской области убыль населения составила 170 человек. За отчетный период родилось 15 611 человек, а умерло 15 781 человек.