В Тюменской области сократилось количество абортов

Также на снижение демографии влияет выявленное мужское бесплодие: в Тюменской области его уровень составляет 635 на 100 тысяч мужчин старше 18 лет. С 2016 года заболеваемость женским бесплодием уменьшилась на 2,9%, но к 2021 году выросла на 61,0%, приводит данные КП Тюмень со ссылкой на региональный инфоцентр.