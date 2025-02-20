В Тюмени появится термальный курорт всероссийского масштаба

Posted 20 февраля, 04:44
Published 20 февраля, 04:44
Modified 20 февраля, 04:46
Updated 20 февраля, 04:46
В Тюмени ожидают строительство нового всесезонного термального курорта всероссийского масштаба. Об этом заявил глава города Максим Афанасьев в своем телеграм-канале.
Во время Термального конгресса было озвучено, что в регионе является приоритетным увеличение турпотока, вне зависимости от сезона важно увеличить продолжительность пребывания гостей до 5–7 дней.
Новогодние праздники регион посетило более 240 тысяч человек, в аналогичный период 2024 года этот показатель был ниже на 14%. Туристы приезжали из омской области, Пермского края, Мурманска, Санкт-Петербурга и Москвы.
Со слов директора департамента потребительского рынка и туризма региона Марии Трофимовой, восемь термальных комплексов за последние пять лет были модернизированы и построены.
В ближайшие годы вокруг Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» будет разработан туристско-рекреационный кластер. Его создание является приоритетным проектом в области туризма.
В Тюмени с 14 апреля по 16 июня на ремонтные работы будет закрыт горячий источник «Волна». Работы предстоят в банном комплексе и в бассейне.