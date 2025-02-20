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Posted 20 февраля, 04:44

Published 20 февраля, 04:44

Modified 20 февраля, 04:46

Updated 20 февраля, 04:46

В Тюмени появится термальный курорт всероссийского масштаба

В Тюмени появится термальный курорт всероссийского масштаба

20 февраля 2025, 04:44
Фото: nashgorod.ru.
Сюжет
Туризм
В Тюменской области уделяется повышенное внимание увеличению туристического потока. Большинство туристов предпочитают отдых в регионе на знаменитых термальных источниках.

В Тюмени ожидают строительство нового всесезонного термального курорта всероссийского масштаба. Об этом заявил глава города Максим Афанасьев в своем телеграм-канале.

Во время Термального конгресса было озвучено, что в регионе является приоритетным увеличение турпотока, вне зависимости от сезона важно увеличить продолжительность пребывания гостей до 5–7 дней.

Новогодние праздники регион посетило более 240 тысяч человек, в аналогичный период 2024 года этот показатель был ниже на 14%. Туристы приезжали из омской области, Пермского края, Мурманска, Санкт-Петербурга и Москвы.

Со слов директора департамента потребительского рынка и туризма региона Марии Трофимовой, восемь термальных комплексов за последние пять лет были модернизированы и построены.

В ближайшие годы вокруг Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» будет разработан туристско-рекреационный кластер. Его создание является приоритетным проектом в области туризма.


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В Тюмени с 14 апреля по 16 июня на ремонтные работы будет закрыт горячий источник «Волна». Работы предстоят в банном комплексе и в бассейне.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Туризм#Максим Афанасьев#Жемчужина Сибири#Термальные источники
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