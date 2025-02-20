В Тюмени планируют увеличить количество выращенных тюльпанов

Posted 20 февраля, 05:25
Published 20 февраля, 05:25
Modified 20 февраля, 05:27
Updated 20 февраля, 05:27
В Тюмени планируют в 10 раз увеличить объем выращивания тюльпанов. Об этом сообщил представитель компании «ГК-Актив».
В тюменских теплицах уже выращены 50 тыс. цветков, которые стали пробной партией тюльпанов. Посадка сеянцев производилась с закрытой корневой системой. Согласно проекту также в питомнике будет уклон на выращивание елей и сосен.
Представители компании отметили, что основной объем продукции рассчитан на оптовую продажу, лишь малая часть пойдет под розницу. В 2026 году объем тюльпанов увеличат до 500 тысяч.
Питомник расположен в Тюменском районе в селе Борки. Строительство первой очереди селекционно-семеноводческого центра по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой должны были завершить летом 2024 года, но из-за увеличения объема инвестиций, дата была отложена, пишет РБК Тюмень.
В магазинах Тюмени начались продажи первых тюльпанов. Ассортимент представлен из Голландии и России, цена достигает от 120 до 230 рублей за штуку.