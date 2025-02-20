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Posted 20 февраля, 05:25

Published 20 февраля, 05:25

Modified 20 февраля, 05:27

Updated 20 февраля, 05:27

В Тюмени планируют увеличить количество выращенных тюльпанов

В Тюмени планируют увеличить количество выращенных тюльпанов

20 февраля 2025, 05:25
Фото: 1MI.
Под Тюменью планируют увеличить объем тюльпанов, которые выращивают в питомнике. На сегодняшний момент выращено 50 тысяч, к следующему году объем будет увеличен до 500 тысяч.

В Тюмени планируют в 10 раз увеличить объем выращивания тюльпанов. Об этом сообщил представитель компании «ГК-Актив».

В тюменских теплицах уже выращены 50 тыс. цветков, которые стали пробной партией тюльпанов. Посадка сеянцев производилась с закрытой корневой системой. Согласно проекту также в питомнике будет уклон на выращивание елей и сосен.

Представители компании отметили, что основной объем продукции рассчитан на оптовую продажу, лишь малая часть пойдет под розницу. В 2026 году объем тюльпанов увеличат до 500 тысяч.

Питомник расположен в Тюменском районе в селе Борки. Строительство первой очереди селекционно-семеноводческого центра по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой должны были завершить летом 2024 года, но из-за увеличения объема инвестиций, дата была отложена, пишет РБК Тюмень.

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В магазинах Тюмени начались продажи первых тюльпанов. Ассортимент представлен из Голландии и России, цена достигает от 120 до 230 рублей за штуку.

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