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Posted 20 февраля, 06:33

Published 20 февраля, 06:33

Modified 20 февраля, 06:35

Updated 20 февраля, 06:35

В Тюмени на Лесобазе автомобиль загорелся во время движения

В Тюмени на Лесобазе автомобиль загорелся во время движения

20 февраля 2025, 06:33
Фото: 1MI.
Вспыхнувший автомобиль тюменцы тушили снегом, но без помощи спасателей не обошлось. Огонь повредил моторный отсек и обшивку салона.

Вечером в Тюмени, 19 февраля в районе Лесобазы во время движения произошло возгорание легкового автомобиля.

В социальных сетях появилось видео, как горожане пытаются потушить огонь снегом, кидая его на двигатель. К месту происшествия по улице Западносибирской оперативно приехали пожарные, которые быстро сбили огонь.

В региональной пресс-службе МЧС «Нашему городу» сообщили, что информацию о возгорании передали около 8 часов вечера. К тушению автомобиля Seat на площади полтора квадратных метра были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Огонь повредил внутреннюю отделку и моторный отсек автомобиля. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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Ранее неравнодушные жители Ново-Патрушево в Тюмени пытались потушить загоревшийся балкон при помощи снежков. Со слов хозяина пострадавшей квартиры, это помогло предотвратить распространение огня да другую жилплощадь.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Пожар#МЧС#Лесобаза#Автомобиль
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