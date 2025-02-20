В Тюмени на Лесобазе автомобиль загорелся во время движения

Posted 20 февраля, 06:33
Published 20 февраля, 06:33
Modified 20 февраля, 06:35
Updated 20 февраля, 06:35
Вечером в Тюмени, 19 февраля в районе Лесобазы во время движения произошло возгорание легкового автомобиля.
В социальных сетях появилось видео, как горожане пытаются потушить огонь снегом, кидая его на двигатель. К месту происшествия по улице Западносибирской оперативно приехали пожарные, которые быстро сбили огонь.
В региональной пресс-службе МЧС «Нашему городу» сообщили, что информацию о возгорании передали около 8 часов вечера. К тушению автомобиля Seat на площади полтора квадратных метра были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Огонь повредил внутреннюю отделку и моторный отсек автомобиля. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Ранее неравнодушные жители Ново-Патрушево в Тюмени пытались потушить загоревшийся балкон при помощи снежков. Со слов хозяина пострадавшей квартиры, это помогло предотвратить распространение огня да другую жилплощадь.