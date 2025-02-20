В ТЦ Тюмени не осталось свободных мест для возвращения ушедших брендов

Posted 20 февраля, 11:09
Published 20 февраля, 11:09
Modified 20 февраля, 11:11
Updated 20 февраля, 11:11
Представители «Кристалла», «Гудвина» и «Галереи Вояж» признались, что у них нет пустых торговых мест. Но торговые центры готовы возобновить сотрудничество с ушедшими брендами, потому что тюменцы продолжают сравнивать с ними другие марки одежды и обуви. Но и те бренды, что заняли опустевшие торговые точки, завоевали доверие покупателей и уверенно держатся на рынке.
«Потребность сохраняется, и мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы покупатели снова могли иметь еще больший выбор. На данный момент вакантных площадей нет. Тем не менее традиционно в начале года проходит плановая ротация арендаторов», — рассказал представитель ТРЦ «Кристалл» РБК Тюмень.
В декабре 2024 года тюменские предприниматели массово выставили на продажу магазины модной одежды и обуви. За готовый бизнес по продаже мужской и женской одежды и обуви владельцы просили от 1,2 млн до 16,5 млн рублей.