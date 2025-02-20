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Posted 20 февраля, 11:09

Published 20 февраля, 11:09

Modified 20 февраля, 11:11

Updated 20 февраля, 11:11

В ТЦ Тюмени не осталось свободных мест для возвращения ушедших брендов

В ТЦ Тюмени не осталось свободных мест для возвращения ушедших брендов

20 февраля 2025, 11:09
Фото: 1MI.
Тюменцы продолжают интересоваться брендами, которые ушли с российского рынка. Поэтому торговые центры рады разместить у себя их торговые точки. Но места ушедших марок заняли другие и уже заслужили доверие покупателей.

Представители «Кристалла», «Гудвина» и «Галереи Вояж» признались, что у них нет пустых торговых мест. Но торговые центры готовы возобновить сотрудничество с ушедшими брендами, потому что тюменцы продолжают сравнивать с ними другие марки одежды и обуви. Но и те бренды, что заняли опустевшие торговые точки, завоевали доверие покупателей и уверенно держатся на рынке.

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«Потребность сохраняется, и мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы покупатели снова могли иметь еще больший выбор. На данный момент вакантных площадей нет. Тем не менее традиционно в начале года проходит плановая ротация арендаторов», — рассказал представитель ТРЦ «Кристалл» РБК Тюмень.
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В декабре 2024 года тюменские предприниматели массово выставили на продажу магазины модной одежды и обуви. За готовый бизнес по продаже мужской и женской одежды и обуви владельцы просили от 1,2 млн до 16,5 млн рублей.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Торговые центры#Бренды
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