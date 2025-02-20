В ТЦ Тюмени не осталось свободных мест для возвращения ушедших брендов

Представители «Кристалла», «Гудвина» и «Галереи Вояж» признались, что у них нет пустых торговых мест. Но торговые центры готовы возобновить сотрудничество с ушедшими брендами, потому что тюменцы продолжают сравнивать с ними другие марки одежды и обуви. Но и те бренды, что заняли опустевшие торговые точки, завоевали доверие покупателей и уверенно держатся на рынке.