Утепляемся: в Тюменской области сегодня ночью ударят 30-градусные морозы

Переменная облачность, снег, местами и изморозь и туман ожидаются на юге Тюменской области в четверг, 20 февраля. Дневная температура воздуха составит -9…-14, к ночи столбики термометров опустятся до -25…-30, местами до -20. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

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