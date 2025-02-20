nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 01:08

Published 20 февраля, 01:08

Modified 20 февраля, 01:08

Updated 20 февраля, 01:08

Утепляемся: в Тюменской области сегодня ночью ударят 30-градусные морозы

Утепляемся: в Тюменской области сегодня ночью ударят 30-градусные морозы

20 февраля 2025, 01:08
Фото: 1MI.
Переменная облачность, снег, местами и изморозь и туман ожидаются на юге Тюменской области в четверг, 20 февраля. Дневная температура воздуха составит -9…-14, к ночи столбики термометров опустятся до -25…-30, местами до -20. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

В Тюмени 20 февраля метеорологи обещают малооблачную погоду. Утром и днем термометры покажут -25…-10, в вечерние часы температура воздуха составит до -24…-20. Ветер будет дуть со скоростью до 1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:54 закат в 17:48, продолжительность дня 9 часов 54 минуты.

Рослехоз: лесные пожары в Тюменской области начнутся в мае
Узнать подробнее

В Тобольске 20 февраля прогнозируют солнечную и морозную погоду. Утром и днем температура воздуха составит-26…-13, в вечерние и ночные похолодает до -26…-22. Ветер будет дуть со скоростью до 1,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:46, закат в 17:35, продолжительность дня 9 часов 49 минут.

В Ишиме 20 февраля метеорологи ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы ожидается -25…-12, в темное время суток столбики термометров покажут -21…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 1,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:36 закат в 17:35 продолжительность дня 9 часов 59 минут.

Читайте также:
Билеты на форум TNF в Тюмени подорожали до 1,2 миллиона рублейТюменский врач выиграл в лотерею 1 миллион рублейДешевле чем в Сочи: авиабилеты из Тюмени на Шри-Ланку подешевели до 10 тысяч рублей
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика