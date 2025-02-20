Утепляемся: в Тюменской области сегодня ночью ударят 30-градусные морозы

Posted 20 февраля, 01:08
Published 20 февраля, 01:08
Modified 20 февраля, 01:08
Updated 20 февраля, 01:08
В Тюмени 20 февраля метеорологи обещают малооблачную погоду. Утром и днем термометры покажут -25…-10, в вечерние часы температура воздуха составит до -24…-20. Ветер будет дуть со скоростью до 1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:54 закат в 17:48, продолжительность дня 9 часов 54 минуты.
В Тобольске 20 февраля прогнозируют солнечную и морозную погоду. Утром и днем температура воздуха составит-26…-13, в вечерние и ночные похолодает до -26…-22. Ветер будет дуть со скоростью до 1,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:46, закат в 17:35, продолжительность дня 9 часов 49 минут.
В Ишиме 20 февраля метеорологи ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы ожидается -25…-12, в темное время суток столбики термометров покажут -21…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 1,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:36 закат в 17:35 продолжительность дня 9 часов 59 минут.