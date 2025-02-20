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Posted 20 февраля, 12:24

Published 20 февраля, 12:24

Modified 20 февраля, 12:26

Updated 20 февраля, 12:26

Тюменцы возмутились выступлением танцующего оркестра под фонограмму

Тюменцы возмутились выступлением танцующего оркестра под фонограмму

20 февраля 2025, 12:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Концерт
Зрители остались недовольны выступлением танцующего оркестра Concord Orchestra. Многие жаловались, что звук не был «живым» — артисты танцевали под фонограмму. Билеты на шоу были не из дешевых.

Напомним, организаторы концерта обещали, что зрители услышат современные оркестровые аранжировки хитов Metallica, Linkin Park, Nightwish, Muse, Queen, Evanescence, Depeche Mode, A-ha, Europe, The Rasmus, U2, Imagine Dragons. При этом, музыканты должны были танцевать прямо во время исполнения рок-хитов. Цена билетов начиналась от 1600 рублей, лучшие места обошлись тюменцам в 3800 рублей.

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Некоторые зрители приехали на шоу из соседних регионов. Но выступление понравилось не всем: недовольство вызвало и выступление под фонограмму, и хореография.

«Это халтура! Играли в основном под фонограмму, безвкусица во всем. Кто-то следит, вообще, за качеством выступлений? Всё представление проходило в полутьме, было не видно играют ли музыканты действительно. Но звук был ужасный, ни одного инструмента не слышно», — поделилась зрительница.
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«Не увидели танцев, обыкновенные шаги по сцене. Симфонический оркестр — это одно название, как будто включили колонку с музыкой. В первый раз в жизни я настолько не довольна. Единственное, соло барабанщика было супер», — рассказала другая.

Зрители также оставили много положительных отзывов. Кто-то оправдывал недостатки хореографии тем, что артистам приходится двигаться с тяжелыми инструментами в руках. Некоторые были уверены, что музыканты не использовали записи и играли «в живую», пишет 72ru.

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