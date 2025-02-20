Тюменцы возмутились выступлением танцующего оркестра под фонограмму

Зрители также оставили много положительных отзывов. Кто-то оправдывал недостатки хореографии тем, что артистам приходится двигаться с тяжелыми инструментами в руках. Некоторые были уверены, что музыканты не использовали записи и играли «в живую», пишет 72ru.