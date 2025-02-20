Тюменцы возмутились выступлением танцующего оркестра под фонограмму

Posted 20 февраля, 12:24
Published 20 февраля, 12:24
Modified 20 февраля, 12:26
Updated 20 февраля, 12:26
Напомним, организаторы концерта обещали, что зрители услышат современные оркестровые аранжировки хитов Metallica, Linkin Park, Nightwish, Muse, Queen, Evanescence, Depeche Mode, A-ha, Europe, The Rasmus, U2, Imagine Dragons. При этом, музыканты должны были танцевать прямо во время исполнения рок-хитов. Цена билетов начиналась от 1600 рублей, лучшие места обошлись тюменцам в 3800 рублей.
Некоторые зрители приехали на шоу из соседних регионов. Но выступление понравилось не всем: недовольство вызвало и выступление под фонограмму, и хореография.
«Это халтура! Играли в основном под фонограмму, безвкусица во всем. Кто-то следит, вообще, за качеством выступлений? Всё представление проходило в полутьме, было не видно играют ли музыканты действительно. Но звук был ужасный, ни одного инструмента не слышно», — поделилась зрительница.
«Не увидели танцев, обыкновенные шаги по сцене. Симфонический оркестр — это одно название, как будто включили колонку с музыкой. В первый раз в жизни я настолько не довольна. Единственное, соло барабанщика было супер», — рассказала другая.
Зрители также оставили много положительных отзывов. Кто-то оправдывал недостатки хореографии тем, что артистам приходится двигаться с тяжелыми инструментами в руках. Некоторые были уверены, что музыканты не использовали записи и играли «в живую», пишет 72ru.