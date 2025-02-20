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Posted 20 февраля, 08:46

Published 20 февраля, 08:46

Modified 20 февраля, 08:48

Updated 20 февраля, 08:48

Тюменцы не могут улететь домой из Египта

Тюменцы не могут улететь домой из Египта

20 февраля 2025, 08:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Туризм
Авиаперевозчик без объяснимых причин отменил рейс из Египта в Тюмень. Тюменцы ожидают своего вылета в Рощино и в Шарм-эш-Шейхе, и те и другие не могут улететь.

Туристы из Тюмени столкнулись с проблемами при выезде из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Сегодня, 20 февраля, авиакомпания Azur Air сообщила о изменениях в графике полетов.

Согласно данным, размещенным на онлайн-табло в аэропорту Рощино, рейс ZF 960, связывающий Шарм-Эль-Шейх с Тюменью, был отменен.

В аэропорту Рощино подтвердили информацию об отмене, однако не предоставили объяснение причин этого решения.

В справочной службе аэропорта сообщили, что для получения данных о мотивах отмены пассажирам следует обратиться к своим туроператорам, так как именно они заключают контракты на транспортировку с авиакомпаниями. В Рощино известна только информация о том, что рейс УР960 из Шарм-эш-Шейха на 20 февраля отменен, передает 72.ру.

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Ранее тюменцы несколько часов не могли улететь в Кыргызстан из-за того, что самолет поздно прибыл в Тюмень.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Рощино#Туризм#Египет#Рейс#Azur Air
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