Тюменцы не могут улететь домой из Египта

Posted 20 февраля, 08:46
Published 20 февраля, 08:46
Modified 20 февраля, 08:48
Updated 20 февраля, 08:48
Туристы из Тюмени столкнулись с проблемами при выезде из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Сегодня, 20 февраля, авиакомпания Azur Air сообщила о изменениях в графике полетов.
Согласно данным, размещенным на онлайн-табло в аэропорту Рощино, рейс ZF 960, связывающий Шарм-Эль-Шейх с Тюменью, был отменен.
В аэропорту Рощино подтвердили информацию об отмене, однако не предоставили объяснение причин этого решения.
В справочной службе аэропорта сообщили, что для получения данных о мотивах отмены пассажирам следует обратиться к своим туроператорам, так как именно они заключают контракты на транспортировку с авиакомпаниями. В Рощино известна только информация о том, что рейс УР960 из Шарм-эш-Шейха на 20 февраля отменен, передает 72.ру.
Ранее тюменцы несколько часов не могли улететь в Кыргызстан из-за того, что самолет поздно прибыл в Тюмень.