Тюменцы не могут улететь домой из Египта

В справочной службе аэропорта сообщили, что для получения данных о мотивах отмены пассажирам следует обратиться к своим туроператорам, так как именно они заключают контракты на транспортировку с авиакомпаниями. В Рощино известна только информация о том, что рейс УР960 из Шарм-эш-Шейха на 20 февраля отменен, передает 72.ру.