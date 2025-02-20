Тюменцев приглашают стать волонтёрами гуманитарного конвоя в ЛНР

Posted 20 февраля, 02:46
Published 20 февраля, 02:46
Modified 20 февраля, 02:49
Updated 20 февраля, 02:49
Для участия в гуманитарных миссиях в Тюменской области объявлен набор волонтеров. Информацию сообщили в информцентре регионального правительства.
Волонтерская помощь необходима в военных госпиталях на территориях приграничья, ЛНР, Белгородской, Ростовской и Воронежской областях.
Добровольцев направят на оказание психологической и медицинской помощи населению, распределение продуктов питания и одежды и иные поручения. Срок гуманитарной миссии составляет от двух недель и больше.
Кандидат должен иметь российское гражданство в возрасте от 20 до 60 лет. При рассмотрении заявки, волонтерский опыт и мотивация будут приоритетными.
Согласно указу президента Владимира Путина, тюменский штаб помощи #МЫВМЕСТЕ организовал программу гуманитарных миссий.
Для очистки моря от мазута на «Белом пляже» Анапы волонтеры используют тюменскую технологию. Биобон из старых ковров и пластиковых бутылок, заселенный специальными бактериями, позволяет переработать мазут в углекислый газ и воду.