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Posted 20 февраля, 02:46

Published 20 февраля, 02:46

Modified 20 февраля, 02:49

Updated 20 февраля, 02:49

Тюменцев приглашают стать волонтёрами гуманитарного конвоя в ЛНР

Тюменцев приглашают стать волонтёрами гуманитарного конвоя в ЛНР

20 февраля 2025, 02:46
Фото: 1MI.
Для оказания помощи на нескольких территориях и приграничье РФ, в Тюменской области объявлен набор волонтеров для гуманитарной миссии. Помощь необходима в разборе завалов, а также оказание медицинской и психологической помощи для населения.

Для участия в гуманитарных миссиях в Тюменской области объявлен набор волонтеров. Информацию сообщили в информцентре регионального правительства.

Волонтерская помощь необходима в военных госпиталях на территориях приграничья, ЛНР, Белгородской, Ростовской и Воронежской областях.

Добровольцев направят на оказание психологической и медицинской помощи населению, распределение продуктов питания и одежды и иные поручения. Срок гуманитарной миссии составляет от двух недель и больше.

Кандидат должен иметь российское гражданство в возрасте от 20 до 60 лет. При рассмотрении заявки, волонтерский опыт и мотивация будут приоритетными.

Согласно указу президента Владимира Путина, тюменский штаб помощи #МЫВМЕСТЕ организовал программу гуманитарных миссий.

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Для очистки моря от мазута на «Белом пляже» Анапы волонтеры используют тюменскую технологию. Биобон из старых ковров и пластиковых бутылок, заселенный специальными бактериями, позволяет переработать мазут в углекислый газ и воду.

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#Ксения Мальчева#СВО
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