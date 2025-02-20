Тюменцев будут катать на лошадях по новым правилам

Администрация Тюмени своим постановлением утвердила правила верховых прогулок в черте города. Теперь покататься на лошади можно будет только в специальных зонах, их одобрит городской департамент спорта и молодежной политики. Перед оказанием услуги нужно подать заявку на выбранное место, по которой предпринимателя внесут в специальный реестр.