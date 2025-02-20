Тюменцев будут катать на лошадях по новым правилам

Posted 20 февраля, 10:38
Published 20 февраля, 10:38
Modified 20 февраля, 12:19
Updated 20 февраля, 12:19
Администрация Тюмени своим постановлением утвердила правила верховых прогулок в черте города. Теперь покататься на лошади можно будет только в специальных зонах, их одобрит городской департамент спорта и молодежной политики. Перед оказанием услуги нужно подать заявку на выбранное место, по которой предпринимателя внесут в специальный реестр.
У владельцев пони и лошадей также появились новые обязанности. В их числе обязательный инструктаж о безопасности перед прогулкой верхом. И уборка продуктов жизнедеятельности животных после прогулки.
Новые правила верховых прогулок начнут применять с 1 сентября 2025 года. Если владельцы лошадей нарушат какой-либо пункт, им могут запретить катать людей.
«Наш Город» писал, что необычные вечеринки специально для северян проводят в областной столице раз в три месяца. Стоимость входного билета достаточно высокая.