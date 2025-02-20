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Posted 20 февраля, 10:38

Published 20 февраля, 10:38

Modified 20 февраля, 12:19

Updated 20 февраля, 12:19

Тюменцев будут катать на лошадях по новым правилам

Тюменцев будут катать на лошадях по новым правилам

20 февраля 2025, 10:38
Фото: 1MI.
Мэрия Тюмени установила правила катания на лошадях. Это развлечение горожанам и гостям областной столицы чаще всего предлагают на Цветном бульваре. Теперь места катания нужно будет обговаривать с властями.

Администрация Тюмени своим постановлением утвердила правила верховых прогулок в черте города. Теперь покататься на лошади можно будет только в специальных зонах, их одобрит городской департамент спорта и молодежной политики. Перед оказанием услуги нужно подать заявку на выбранное место, по которой предпринимателя внесут в специальный реестр.

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У владельцев пони и лошадей также появились новые обязанности. В их числе обязательный инструктаж о безопасности перед прогулкой верхом. И уборка продуктов жизнедеятельности животных после прогулки.

Новые правила верховых прогулок начнут применять с 1 сентября 2025 года. Если владельцы лошадей нарушат какой-либо пункт, им могут запретить катать людей.

«Наш Город» писал, что необычные вечеринки специально для северян проводят в областной столице раз в три месяца. Стоимость входного билета достаточно высокая.

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#Марина Коржина#Тюмень#Развлечения#Лошади#Городская мэрия
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