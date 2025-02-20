Тюменцам рассказали, что весенний паводок начнется в апреле

В настоящее время заполнение водохранилища составляет уже 101%. Ожидается, что в конце апреля уровень рек на юге будет повышаться, в то время как на севере Тюменской области, который захватывает Тобольский, Уватский и Вагайский районы, это произойдет в начале или середине мая, сообщили ura.ru со ссылкой на региональный департамент.