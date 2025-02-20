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Posted 20 февраля, 04:09

Published 20 февраля, 04:09

Modified 20 февраля, 04:13

Updated 20 февраля, 04:13

Тюменцам рассказали, что весенний паводок начнется в апреле

Тюменцам рассказали, что весенний паводок начнется в апреле

20 февраля 2025, 04:09
Фото: 1MI.
В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области назвали начало периода весеннего паводка. Ожидается, что уровень воды в реках Тобол, Иртыш и Ишим будет высоким.

Специалисты прогнозируют подъем воды в реках в Тюменской области в конце апреля на юге и в начале, на севере региона — ориентировочно в середине мая. Информация представлена областным департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности.

Весной уровень увлажнения почвы оказался выше среднего многолетнего показателя, а снежный покров превысил максимально возможные значения. Специалисты отмечают на 57% больше приток в Сергиевское водохранилище, эти данные выше чем за средний многолетний период.

В настоящее время заполнение водохранилища составляет уже 101%. Ожидается, что в конце апреля уровень рек на юге будет повышаться, в то время как на севере Тюменской области, который захватывает Тобольский, Уватский и Вагайский районы, это произойдет в начале или середине мая, сообщили ura.ru со ссылкой на региональный департамент.

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Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в 2025 году риск подтоплений сохранится в Тюменской области. Из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме прогнозируются высокие уровни воды.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Река Иртыш#Паводок#Западная Сибирь
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