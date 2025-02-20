Тюменский университет оказался среди аутсайдеров вузов Урала

Posted 20 февраля, 15:32
Published 20 февраля, 15:32
Modified 20 февраля, 15:34
Updated 20 февраля, 15:34
Агентство RAEX опубликовало локальные рейтинги вузов по восьми федеральным округам России. Государственный аграрный университет Северного Зауралья занял 11-ю строчку рейтинга вузов Уральского федерального округа. При оценке образовательной составляющей университет получил 14 ранг, общественной — 12 ранг, а научную деятельность оценили на 5 ранг.
И это единственный вуз Тюменской области, который попал в список из 18 заведений, где получают высшее образование. Три первые места в этой группе заняли Челябинский государственный университет (Челябинская область), Сургутский государственный университет (ХМАО), Технический университет УГМК (Свердловская область).
В новые списки вошли 295 вузов из 79 регионов. В целом по стране, 60% педагогических и медицинских вузов улучшили свои показатели. А более 50% классических университетов потеряли свои позиции по сравнению с прошлым годом.
Гендиректор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков объяснил, что из шорт-листа рейтинга намеренно исключили участников глобальных рейтингов вузов. Это сделано, чтобы выделить региональных лидеров.
В сентябре 2024 года два тюменских вуза вошли в сотню лучших вузов России RAEX-100. Тюменский государственный университет расположился на 51-м месте и улучшил свои позиции на 8 пунктов за год. Тюменский индустриальный университет остался на 83-м месте.