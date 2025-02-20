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Posted 20 февраля, 11:35

Published 20 февраля, 11:35

Modified 20 февраля, 11:37

Updated 20 февраля, 11:37

Тюменский предприниматель продавал через интернет запрещенные семена овощей

Тюменский предприниматель продавал через интернет запрещенные семена овощей

20 февраля 2025, 11:35
Фото: Управление Россельхознадзора по ТО.
Россельхознадзор нашел запрещенку на одном из маркетплейсов. Сравнить с базой одобренных овощных культур пришлось около 150 названий.

Индивидуальный предприниматель их Тюменской области предлагал покупателям 150 сортов семян овощных культур. Почти половина из них оказалась под запретом в России.

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«К реализации представлено 65 сортов пакетированных семян овощных культур, не включенных в госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ. Принято решение о выдаче предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказали в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
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В числе запрещенных оказались помидоры «Запуняка», «Феня», «Гусеничка», «Барбариска», огурцы «Корюшка», «Селедочка», «Ясельная группа». А также белокочанная капуста «Сахарная молния», «Санькина любовь».

Ранее молоко и сливочное масло тюменских производителей не прошли проверку на качество. Продукты ООО «Масленкино» и ООО «Молочный завод „Абсолют“ признали фальсификатом.

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