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Posted 20 февраля, 09:18

Published 20 февраля, 09:18

Modified 20 февраля, 13:03

Updated 20 февраля, 13:03

Тюменским собачникам увеличили штраф за самовыгул

Тюменским собачникам увеличили штраф за самовыгул

20 февраля 2025, 09:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Законодательство
Депутаты внесли поправки в закон, который касается запрета на свободное перемещение собак. Требования ужесточены, как и размер штрафа.

Депутаты областной думы на очередном заседании 20 февраля 2025 года внесли поправки в Кодекс Тюменской области об административной ответственности.

Согласно новым поправкам, штрафы за выгул собак вне специализированных мест составят для граждан от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей, а для юридических — от 15 до 30 тыс.

Напоминаем, что запрет на «самовыгул» животных был введен в регионе 27 октября 2023 года по инициативе прокурора Владислава Московских. Первоначально гражданам грозил штраф в размере 1-3 тыс. рублей.

В ноябре 2024 года федеральный кодекс об административной ответственности за несоблюдение правил содержания домашних животных был дополнен. Как пояснила Ирина Соколова, председатель комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению, ФЗ №498 включает в себя ряд требований, среди которых — запрет на свободное передвижение животных вне специальных мест. Исключение составляют собаки-проводники для инвалидов по зрению.

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Ранее в 20 км от Тюмени в селе Луговое очевидцы сообщили, что обнаружили останки выпотрошенных животных, среди которых имелись шкуры собак и диких кабанов.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Собаки#Штраф#Кодекс#Законодательство
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