Тюменским собачникам увеличили штраф за самовыгул

Posted 20 февраля, 09:18
Published 20 февраля, 09:18
Modified 20 февраля, 13:03
Updated 20 февраля, 13:03
Депутаты областной думы на очередном заседании 20 февраля 2025 года внесли поправки в Кодекс Тюменской области об административной ответственности.
Согласно новым поправкам, штрафы за выгул собак вне специализированных мест составят для граждан от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей, а для юридических — от 15 до 30 тыс.
Напоминаем, что запрет на «самовыгул» животных был введен в регионе 27 октября 2023 года по инициативе прокурора Владислава Московских. Первоначально гражданам грозил штраф в размере 1-3 тыс. рублей.
В ноябре 2024 года федеральный кодекс об административной ответственности за несоблюдение правил содержания домашних животных был дополнен. Как пояснила Ирина Соколова, председатель комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению, ФЗ №498 включает в себя ряд требований, среди которых — запрет на свободное передвижение животных вне специальных мест. Исключение составляют собаки-проводники для инвалидов по зрению.
Ранее в 20 км от Тюмени в селе Луговое очевидцы сообщили, что обнаружили останки выпотрошенных животных, среди которых имелись шкуры собак и диких кабанов.