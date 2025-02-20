Тюменским собачникам увеличили штраф за самовыгул

В ноябре 2024 года федеральный кодекс об административной ответственности за несоблюдение правил содержания домашних животных был дополнен. Как пояснила Ирина Соколова, председатель комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению, ФЗ №498 включает в себя ряд требований, среди которых — запрет на свободное передвижение животных вне специальных мест. Исключение составляют собаки-проводники для инвалидов по зрению.