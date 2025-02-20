Тюменская прокуратура начала проверку по факту пожара на Радонежском месторождении

Posted 20 февраля, 08:10
Published 20 февраля, 08:10
Modified 20 февраля, 08:12
Updated 20 февраля, 08:12
В Тюменской области прокуратура инициировала проверку по факту инцидента на Радонежском месторождении в Уватском районе. Об этом сообщила региональная пресс-служба ведомства.
Следственный отдел СУ СК России по Тобольску возбудил уголовное дело о нарушениях правил охраны труда, приведших к тяжким травмам трех рабочих.
«17 февраля 2025 года на одной из кустовых площадок Радонежского месторождения Уватского района в ходе проведения спускоподъемных работ, проводимых с нарушением требований охраны труда, произошел неконтролируемый выброс газа из ремонтируемой скважины с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.
В результате инцидента травмы получили трое работников подрядной организации, двое из которых были госпитализированы в медицинское учреждение в Тюмени. Их состояние оценивается как различной степени тяжести.
Прокуратура Уватского района получила указание провести проверку, чтобы установить соответствие нормам безопасности на производстве, а в случае необходимости — обеспечить защиту прав пострадавших работников.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
Ранее «Наш город» писал, что пострадавшие нефтяники были госпитализированы с ожогами в ОКБ №1 города Тюмени. К месту возгорания к ним прибыла бригада Центра медицины катастроф.