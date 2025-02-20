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Posted 20 февраля, 08:10

Published 20 февраля, 08:10

Modified 20 февраля, 08:12

Updated 20 февраля, 08:12

Тюменская прокуратура начала проверку по факту пожара на Радонежском месторождении

Тюменская прокуратура начала проверку по факту пожара на Радонежском месторождении

20 февраля 2025, 08:10
Фото: 1MI.
По фату произошедшего ЧП в Уватском районе прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело. При наличии оснований, виновные будут наказаны, а пострадавшим оказана помощь.

В Тюменской области прокуратура инициировала проверку по факту инцидента на Радонежском месторождении в Уватском районе. Об этом сообщила региональная пресс-служба ведомства.

Следственный отдел СУ СК России по Тобольску возбудил уголовное дело о нарушениях правил охраны труда, приведших к тяжким травмам трех рабочих.

«17 февраля 2025 года на одной из кустовых площадок Радонежского месторождения Уватского района в ходе проведения спускоподъемных работ, проводимых с нарушением требований охраны труда, произошел неконтролируемый выброс газа из ремонтируемой скважины с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

В результате инцидента травмы получили трое работников подрядной организации, двое из которых были госпитализированы в медицинское учреждение в Тюмени. Их состояние оценивается как различной степени тяжести.

Прокуратура Уватского района получила указание провести проверку, чтобы установить соответствие нормам безопасности на производстве, а в случае необходимости — обеспечить защиту прав пострадавших работников.

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

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Ранее «Наш город» писал, что пострадавшие нефтяники были госпитализированы с ожогами в ОКБ №1 города Тюмени. К месту возгорания к ним прибыла бригада Центра медицины катастроф.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Уголовное дело#Прокуратура#Пожар#Уватский район#Охрана труда
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