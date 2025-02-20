СОГАЗ стал участником программы LADA Страхование

Posted 20 февраля, 09:46
Published 20 февраля, 09:46
Modified 3 марта, 12:54
Updated 3 марта, 12:54
По программе LADA Страхование при наступлении страхового случая СОГАЗ выдаст направление в официальный дилерский центр для качественного ремонта автомобиля. При этом используются оригинальные запасные части, детали и расходные материалы, профессиональное оборудование, высококачественные лакокрасочные материалы.
Стоимость полиса зависит от модели и комплектации автомобиля, а также от возраста и водительского стажа водителя. Например, цена полного каско на популярный автомобиль LADA Granta для опытного водителя в СОГАЗе составит в среднем от 22 тыс. рублей. Аналогичный полис на автомобиль Vesta — от 25 тыс., Niva — от 18 тыс. рублей.
Дополнительно к полису каско в автосалонах LADA страхователи могут приобрести страхование от несчастных случаев, а также оформить полис ОСАГО от СОГАЗа.
Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.