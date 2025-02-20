Пасха — когда отмечается в 2025 году, суть праздника, традиции

Posted 20 февраля, 12:27
Published 20 февраля, 12:27
Modified 20 февраля, 12:29
Updated 20 февраля, 12:29
По церковному праздник называется Светлое Христово Воскресение. Суть Пасхи — победа жизни над смертью. В православном календаре эта дата занимает главное место, к ней «привязаны» многие другие церковные праздники.
Когда отмечается Пасха?
Праздник относится к категории переходящих. То есть, он постоянно выпадает на разные даты. От того, какого числа Пасха, напрямую зависят даты Великого поста, а также Масленицы, таких церковных праздников, как Троица, Вознесение.
Когда будет Пасха в 2025 году?
Пасха в 2025 году отмечается 20 апреля. В этом году православный праздник совпадает с католическим, такое случается довольно редко.
В России на уровне правительства обсуждается возможность установления выходных дней на Пасху. Накануне в Госдуме в очередной раз выступили с таким предложением. Однако оно получило отклик далеко не у всех.
Священник Павел Островский, публицист и ведущий, в своем телеграм-канале подчеркнул, что устанавливать после Пасхи выходной — идея, которая выглядит бессмысленной. По его мнению, одного воскресенья вполне достаточно для празднования в семейном кругу.
«Если после Пасхи появится дополнительный выходной, не исключено, что люди, далекие от православия как такового, будут использовать его для посещения дачи и работы на огороде, или для пикников с употреблением алкогольных напитков. На мой взгляд, логичнее установить выходные на Страстную седмицу, которая предшествует Пасхе, а именно — на четверг и пятницу, когда в храмах проходят важные богослужения», — считает он.
Обратившись к Новому Завету, можно узнать, что суть праздника заключается в победе жизни над смертью, и «проводником» становится вера в то, что Иисус Христос воскрес. Соответствующую тематику имеют все богослужения, которые проводятся в течение недели после праздника в православных храмах.
Настроение Пасхи, ее атмосфера выражаются и в атрибутах, кулинарных традициях праздника. Принято красить яйца, печь и украшать куличи.
Одним из ключевых событий праздника считается схождение Благодатного огня. Каждый год его можно наблюдать накануне Пасхи, в день, который называется Великая Суббота, в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Празднику Пасхи предшествует длительный и строгий Великий пост. В этом году он начинается 3 марта и завершается 19 апреля.
Суть Великого поста — это воздержание от обильной пищи, развлечений, пустых разговоров и хлопот. Православные христиане тем самым подражают Иисусу Христу, который на 40 дней ушел в пустыню и там постился.
Смысл Великого поста многие люди сводят исключительно к пищевым ограничениям. Однако представители церкви отмечают, что такой подход в корне неверный. Основной смысл поста, его цель — преображение человека на внутреннем уровне. Пищевые ограничения в этом только помогают, поскольку эмоциональное состояние человека тесно связано с его физическим состоянием.
Что нельзя есть в Великий пост?
Ограничения распространяются на употребление:
Рыбу можно есть только два дня в течение всего поста — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (13 апреля).
Самыми строгими считаются первая и последняя (Страстная) недели Великого поста.
В православной традиции праздник Пасхи начинают отмечать ровно в полночь, когда происходит торжественное богослужение, а за ним и литургия. Верующие в пасхальную ночь стараются присутствовать в храмах.
Сколько длится празднование Пасхи?
В течение семи дней — то есть, недели, которая называется Светлой.
Пасхальные кулинарные традиции в нашей стране очень разнообразны. В целом, к праздничному столу можно подавать любые блюда, однако есть и те, без которых никогда не обходится — это
Что такое пасхальный кулич?
Это особый хлеб, который считается образом выпекаемого в храмах артоса. Многие хозяйки самостоятельно пекут куличи, рецепты в большом количестве можно найти в интернете.
Приготовленную дома выпечку люди в субботу приносят в храм, где священники освящают пищу к праздничному столу.
Готовый кулич можно купить в магазине, причем, он будет уже освященным.
В 2025 году можно ожидать настоящего бума так называемых дубайских куличей. Вслед за дубайским шоколадом они становятся все более популярными, их активно обсуждают. Представители православной церкви утверждают, что в покупке и в употреблении таких куличей на Пасху нет греха.
Священник Владислав Береговой в беседе с изданием LIFE отметил, что любой хлеб, в том числе, дубайский, становится христианским после того, как его освящают в храме.
«Каждый год мы покупаем готовые куличи в магазинах, и даже не задумываемся о том, кто именно их выпекал. А это могут быть и буддисты, и атеисты, и мусульмане. То есть, кто именно готовил кулич — не имеет значения. А вот факт его освящения в храме значение как раз имеет. Готовят куличи по самым разным рецептам, с разными ингредиентами, и это тоже допускается», — объяснил он.
Что символизируют пасхальные яйца?
Возрождение, начало новой жизни. На Пасху их принято красить, и это очень древняя традиция. Изначально красить яйца допускалось только в красный цвет, который означал кровь, пролитую Иисусом Христом во искупление грехов человечества. Однако сегодня строгих требований к цвету яиц нет, и можно красить их в любые оттенки.