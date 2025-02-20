Пасха — когда отмечается в 2025 году, суть праздника, традиции

Возрождение, начало новой жизни. На Пасху их принято красить, и это очень древняя традиция. Изначально красить яйца допускалось только в красный цвет, который означал кровь, пролитую Иисусом Христом во искупление грехов человечества. Однако сегодня строгих требований к цвету яиц нет, и можно красить их в любые оттенки.