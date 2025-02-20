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Posted 20 февраля, 12:27

Published 20 февраля, 12:27

Modified 20 февраля, 12:29

Updated 20 февраля, 12:29

Когда будет Пасха в 2025 году

Пасха — когда отмечается в 2025 году, суть праздника, традиции

20 февраля 2025, 12:27
Фото: Изображение Midjourney. Когда будет Пасха в 2025 году
Пасха — самый важный праздник для православных христиан. Он символизирует воскрешение из мертвых Иисуса Христа. Когда будет православная Пасха в 2025 году, как ее празднуют, что готовят и едят на Пасху — рассказываем в нашем материале.

Пасха в 2025 году — главное

По церковному праздник называется Светлое Христово Воскресение. Суть Пасхи — победа жизни над смертью. В православном календаре эта дата занимает главное место, к ней «привязаны» многие другие церковные праздники.

Когда отмечается Пасха?

Праздник относится к категории переходящих. То есть, он постоянно выпадает на разные даты. От того, какого числа Пасха, напрямую зависят даты Великого поста, а также Масленицы, таких церковных праздников, как Троица, Вознесение.

Когда будет Пасха в 2025 году?

Пасха в 2025 году отмечается 20 апреля. В этом году православный праздник совпадает с католическим, такое случается довольно редко.

Пасха в 2025 году отмечается 20 апреля
Пасха в 2025 году отмечается 20 апреля. Фото: 1MI

В России на уровне правительства обсуждается возможность установления выходных дней на Пасху. Накануне в Госдуме в очередной раз выступили с таким предложением. Однако оно получило отклик далеко не у всех.

Священник Павел Островский, публицист и ведущий, в своем телеграм-канале подчеркнул, что устанавливать после Пасхи выходной — идея, которая выглядит бессмысленной. По его мнению, одного воскресенья вполне достаточно для празднования в семейном кругу.

«Если после Пасхи появится дополнительный выходной, не исключено, что люди, далекие от православия как такового, будут использовать его для посещения дачи и работы на огороде, или для пикников с употреблением алкогольных напитков. На мой взгляд, логичнее установить выходные на Страстную седмицу, которая предшествует Пасхе, а именно — на четверг и пятницу, когда в храмах проходят важные богослужения», — считает он.
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Пасха в 2025 году — суть праздника

Обратившись к Новому Завету, можно узнать, что суть праздника заключается в победе жизни над смертью, и «проводником» становится вера в то, что Иисус Христос воскрес. Соответствующую тематику имеют все богослужения, которые проводятся в течение недели после праздника в православных храмах.

Настроение Пасхи, ее атмосфера выражаются и в атрибутах, кулинарных традициях праздника. Принято красить яйца, печь и украшать куличи.

Одним из ключевых событий праздника считается схождение Благодатного огня. Каждый год его можно наблюдать накануне Пасхи, в день, который называется Великая Суббота, в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Одним из ключевых событий Пасхи считается схождение Благодатного огня
Одним из ключевых событий Пасхи считается схождение Благодатного огня. Фото: 1MI

Великий пост перед Пасхой в 2025 году

Празднику Пасхи предшествует длительный и строгий Великий пост. В этом году он начинается 3 марта и завершается 19 апреля.

Суть Великого поста — это воздержание от обильной пищи, развлечений, пустых разговоров и хлопот. Православные христиане тем самым подражают Иисусу Христу, который на 40 дней ушел в пустыню и там постился.

Отказ от обильной пищи в Великий пост — это подражание Иисусу Христу, который на 40 дней ушел в пустыню и там постился
Отказ от обильной пищи в Великий пост — это подражание Иисусу Христу, который на 40 дней ушел в пустыню и там постился. Фото: 1MI

Смысл Великого поста многие люди сводят исключительно к пищевым ограничениям. Однако представители церкви отмечают, что такой подход в корне неверный. Основной смысл поста, его цель — преображение человека на внутреннем уровне. Пищевые ограничения в этом только помогают, поскольку эмоциональное состояние человека тесно связано с его физическим состоянием.

Что нельзя есть в Великий пост?

Ограничения распространяются на употребление:

  • молочных продуктов;
  • мясных продуктов;
  • рыбы;
  • яиц.

Рыбу можно есть только два дня в течение всего поста — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (13 апреля).

Самыми строгими считаются первая и последняя (Страстная) недели Великого поста.

Пасха в 2025 году — традиции и обычаи

В православной традиции праздник Пасхи начинают отмечать ровно в полночь, когда происходит торжественное богослужение, а за ним и литургия. Верующие в пасхальную ночь стараются присутствовать в храмах.

Сколько длится празднование Пасхи?

В течение семи дней — то есть, недели, которая называется Светлой.

Пасху начинают отмечать ровно в полночь, когда происходит торжественное богослужение, а за ним и литургия
Пасху начинают отмечать ровно в полночь, когда происходит торжественное богослужение, а за ним и литургия. Фото: 1MI

Что готовят и едят на Пасху

Пасхальные кулинарные традиции в нашей стране очень разнообразны. В целом, к праздничному столу можно подавать любые блюда, однако есть и те, без которых никогда не обходится — это

  • крашеные яйца;
  • пасха из творога;
  • кулич.

Что такое пасхальный кулич?

Это особый хлеб, который считается образом выпекаемого в храмах артоса. Многие хозяйки самостоятельно пекут куличи, рецепты в большом количестве можно найти в интернете.

Приготовленную дома выпечку люди в субботу приносят в храм, где священники освящают пищу к праздничному столу.

Готовый кулич можно купить в магазине, причем, он будет уже освященным.

Пасхальный кулич — хлеб, который считается образом выпекаемого в храмах артоса
Пасхальный кулич — хлеб, который считается образом выпекаемого в храмах артоса. Фото: Изображение Midjourney

В 2025 году можно ожидать настоящего бума так называемых дубайских куличей. Вслед за дубайским шоколадом они становятся все более популярными, их активно обсуждают. Представители православной церкви утверждают, что в покупке и в употреблении таких куличей на Пасху нет греха.

Священник Владислав Береговой в беседе с изданием LIFE отметил, что любой хлеб, в том числе, дубайский, становится христианским после того, как его освящают в храме.

«Каждый год мы покупаем готовые куличи в магазинах, и даже не задумываемся о том, кто именно их выпекал. А это могут быть и буддисты, и атеисты, и мусульмане. То есть, кто именно готовил кулич — не имеет значения. А вот факт его освящения в храме значение как раз имеет. Готовят куличи по самым разным рецептам, с разными ингредиентами, и это тоже допускается», — объяснил он.
Пасхальные яйца символизируют возрождение, начало новой жизни
Пасхальные яйца символизируют возрождение, начало новой жизни. Фото: Изображение Midjourney

Что символизируют пасхальные яйца?

Возрождение, начало новой жизни. На Пасху их принято красить, и это очень древняя традиция. Изначально красить яйца допускалось только в красный цвет, который означал кровь, пролитую Иисусом Христом во искупление грехов человечества. Однако сегодня строгих требований к цвету яиц нет, и можно красить их в любые оттенки.

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