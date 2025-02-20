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Posted 20 февраля, 06:03

Published 20 февраля, 06:03

Modified 20 февраля, 06:05

Updated 20 февраля, 06:05

Обгоревших на месторождении вахтовиков доставили в Тюмень

Обгоревших на месторождении вахтовиков доставили в Тюмень

20 февраля 2025, 06:03
Фото: Изображение Midjourney.
Пострадавшие нефтяники в тяжелом состоянии госпитализированы в тюменскую областную больницу. Мужчины едва не сгорели заживо.

Пострадавшие вахтовики, которые обгорели на нефтяном месторождении в Тюменской области, доставлены в Тюмень.

В департаменте здравоохранения «Нашему городу» сообщили, что пациенты госпитализированы в Областную клиническую больницу № 1 города Тюмени, их состояние остается тяжелым.

18 февраля на Радонежском месторождении «Уватнефтегаза» произошло возгорание после выброса газонефтеводяной смеси. Двое помощников бурильщика оказались в близости с очагом, на одном из них загорелась одежда, к месту происшествия были вызваны медики. Приехавшая бригада Центра медицины катастроф экстренно оказала мужчинам помощь, после чего их направили в региональный центр.

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Тюменские власти ищут подрядчика, который будет проводить в период пожароопасного сезона дистанционный мониторинг лесов. Для этого потребуется установка 33 видеокамер.

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#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюмень
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