Обгоревших на месторождении вахтовиков доставили в Тюмень

Posted 20 февраля, 06:03
Published 20 февраля, 06:03
Modified 20 февраля, 06:05
Updated 20 февраля, 06:05
Пострадавшие вахтовики, которые обгорели на нефтяном месторождении в Тюменской области, доставлены в Тюмень.
В департаменте здравоохранения «Нашему городу» сообщили, что пациенты госпитализированы в Областную клиническую больницу № 1 города Тюмени, их состояние остается тяжелым.
18 февраля на Радонежском месторождении «Уватнефтегаза» произошло возгорание после выброса газонефтеводяной смеси. Двое помощников бурильщика оказались в близости с очагом, на одном из них загорелась одежда, к месту происшествия были вызваны медики. Приехавшая бригада Центра медицины катастроф экстренно оказала мужчинам помощь, после чего их направили в региональный центр.
Тюменские власти ищут подрядчика, который будет проводить в период пожароопасного сезона дистанционный мониторинг лесов. Для этого потребуется установка 33 видеокамер.