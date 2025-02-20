Обгоревших на месторождении вахтовиков доставили в Тюмень

18 февраля на Радонежском месторождении «Уватнефтегаза» произошло возгорание после выброса газонефтеводяной смеси. Двое помощников бурильщика оказались в близости с очагом, на одном из них загорелась одежда, к месту происшествия были вызваны медики. Приехавшая бригада Центра медицины катастроф экстренно оказала мужчинам помощь, после чего их направили в региональный центр.