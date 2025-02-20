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Posted 20 февраля, 02:07

Published 20 февраля, 02:07

Modified 20 февраля, 02:07

Updated 20 февраля, 02:07

Народные приметы на Луковый день: чего нельзя делать 20 февраля

Народные приметы на Луковый день: чего нельзя делать 20 февраля

20 февраля 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Православная церковь в этот день вспоминает греческого монаха Луку Елладского. В народном календаре 20 февраля назван Луковым днем или Могущницей. Такое название связано с травой лапчаткой, чьи листья напоминают Животворящий Крест.

Что нужно делать 20 февраля

Традиционно в этот день пили травяные настои из лапчатки и готовили целебные снадобья из кореньев. Ради здоровья и достатка хозяйки пекли луковые пирожки и угощали не только всех в семье, но и раздавали неимущим. На Луку нельзя отказывать в помощи, ведь все отданное вернется многократно умноженным.

Часть угощений оставляли на пороге — для умерших родственников. Луковый день считался поминальным, когда ходили на могилы родных.

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Чего нельзя делать 20 февраля

Поскольку день поминальный, под запретом шумные вечеринки и свадьбы. Но есть в одиночестве тоже не стоит, а то весь год можете провести один. Также под запретом ссоры и конфликты, в том числе между родственниками. Чтобы не было поводов для скандала — не жадничайте сегодня, иначе можно остаться в бедности.

  • Некоторые запреты этого дня связаны с вещами:
  • нельзя носить платья зеленого цвета — к одиночеству;
  • не поднимать с земли чужой крестик — примешь на себя горести и другого человека;
  • не делать покупки — не впрок пойдут;
  • не пить чай — лишишься силы.
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Приметы на погоду

Если снег подтаял с северной стороны, то лето будет теплым. Зимний гром предвещает плохой сенокос, а ветер в полдень считался признаком богатого урожая яровых.

  • Синие облака — к потеплению;
  • красный закат — к холодному ветру и дождливому лету;
  • туман — к потеплению;
  • луна в виде грустной улыбки — к пасмурной погоде.
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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Приметы
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