Народные приметы на Луковый день: чего нельзя делать 20 февраля

Поскольку день поминальный, под запретом шумные вечеринки и свадьбы. Но есть в одиночестве тоже не стоит, а то весь год можете провести один. Также под запретом ссоры и конфликты, в том числе между родственниками. Чтобы не было поводов для скандала — не жадничайте сегодня, иначе можно остаться в бедности.