Народные приметы на Луковый день: чего нельзя делать 20 февраля

Posted 20 февраля, 02:07
Published 20 февраля, 02:07
Modified 20 февраля, 02:07
Updated 20 февраля, 02:07
Традиционно в этот день пили травяные настои из лапчатки и готовили целебные снадобья из кореньев. Ради здоровья и достатка хозяйки пекли луковые пирожки и угощали не только всех в семье, но и раздавали неимущим. На Луку нельзя отказывать в помощи, ведь все отданное вернется многократно умноженным.
Часть угощений оставляли на пороге — для умерших родственников. Луковый день считался поминальным, когда ходили на могилы родных.
Поскольку день поминальный, под запретом шумные вечеринки и свадьбы. Но есть в одиночестве тоже не стоит, а то весь год можете провести один. Также под запретом ссоры и конфликты, в том числе между родственниками. Чтобы не было поводов для скандала — не жадничайте сегодня, иначе можно остаться в бедности.
Если снег подтаял с северной стороны, то лето будет теплым. Зимний гром предвещает плохой сенокос, а ветер в полдень считался признаком богатого урожая яровых.