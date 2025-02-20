На месте популярного кафе в Тюмени откроют рюмочную

Posted 20 февраля, 16:03
Published 20 февраля, 16:03
Modified 20 февраля, 16:05
Updated 20 февраля, 16:05
Тюменцы опубликовали в соцсетях фотографию того, как месте кафе китайско-кубинской кухни готовятся повесить новую вывеску. На Герцена открывается рюмочная «Алё, гараж». Теперь вместо лапши и смузи здесь можно будет купить рюмочку горячительного.
Бары с таким названием уже есть на улицах Водопроводной и Ленина. Посетители успели оценить широкий выбор авторских настоек и приятный сервис.
«Наш Город» писал о закрытии кафе Hitro. Владелец почти два месяца пытался продать заведение, в когда не получилось, решил просто ликвидировать этот бизнес. Посетить кафе можно было до 30 декабря.