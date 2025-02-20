nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 16:03

Published 20 февраля, 16:03

Modified 20 февраля, 16:05

Updated 20 февраля, 16:05

На месте популярного кафе в Тюмени откроют рюмочную

На месте популярного кафе в Тюмени откроют рюмочную

20 февраля 2025, 16:03
Фото: 1MI.
На улице Герцена в Тюмени появилась новая вывеска. Рюмочную открывают на месте популярного кафе Hitro. Новая точка продажи спиртного станет третьим заведением сети баров в областной столице.

Тюменцы опубликовали в соцсетях фотографию того, как месте кафе китайско-кубинской кухни готовятся повесить новую вывеску. На Герцена открывается рюмочная «Алё, гараж». Теперь вместо лапши и смузи здесь можно будет купить рюмочку горячительного.

Тюменский бизнес перестал брать кредиты на развитие
Узнать подробнее

Бары с таким названием уже есть на улицах Водопроводной и Ленина. Посетители успели оценить широкий выбор авторских настоек и приятный сервис.

Фото: ТГ «Темы Тюмени»

«Наш Город» писал о закрытии кафе Hitro. Владелец почти два месяца пытался продать заведение, в когда не получилось, решил просто ликвидировать этот бизнес. Посетить кафе можно было до 30 декабря.

Читайте также:
Как изменился за последний год средний чек в тюменских кафеРесторан новосибирской сети откроют в Тюмени. Там будут кормить хинкалиВ тюменских кафе готовили блюда из неизвестного мяса
#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Кафе
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика