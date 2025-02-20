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Posted 20 февраля, 10:28

Published 20 февраля, 10:28

Modified 20 февраля, 10:30

Updated 20 февраля, 10:30

Межуниверситетский кампус в Тюменской области: новый этап развития образования

Межуниверситетский кампус в Тюменской области: новый этап развития образования

20 февраля 2025, 10:28
Фото: 1MI.
В Тюменской области изменили условия концессионного соглашения по строительству кампуса. Стоимость строительства увеличилась с 32,4 млрд рублей до 36,6 млрд рублей.

В Тюменской области продолжается реализация масштабного проекта по строительству Межуниверситетского кампуса. Сегодня, 20 февраля на заседании Тюменской областной Думы, депутаты приняли решение увеличить бюджет на строительство кампуса на 4,2 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма финансирования проекта достигла 36,6 миллиарда рублей.

Основной причиной изменения расчетной стоимости проекта стали рост цен на строительные материалы и увеличение затрат на строительно-монтажные работы. Основная часть финансирования будет поступать из федерального бюджета.

Строительство кампуса будет проходить в несколько этапов. На первом этапе идут работы по возведению гостиничного комплекса на 120 мест, на месте уже забивают сваи.

Второй этап строительства запланирован на 2025–2028 годы и включает в себя создание девяти объектов, среди которых: четыре студенческих общежития, учебно-лабораторный корпус, технопарк, центр поддержки талантливой молодежи, спортивный комплекс и конгресс-центр.

Общая площадь всех строящихся объектов составит более 155 тысяч квадратных метров.

Проект Межуниверситетский кампус реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».

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В Тюмени стартовали работы по строительству первого объекта межуниверситетского кампуса. Первые сваи для здания отеля уже забиты.

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#Ксения Мальчева#Межвузовский кампус
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