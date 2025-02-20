Меньше 30 квадратов: тюменцам предлагают жить в микрооднушках

Современные покупатели все чаще выбирают жилье не для жизни, а для инвестиций. Компактные квартиры стали популярным форматом для сдачи в аренду — особенно среди студентов, молодых специалистов и приезжих. Также многие покупатели предпочитают платить за расположение, а не за метры. Вместо просторной квартиры на окраине они выбирают маленькую, но в центре города или в престижном районе.