Меньше 30 квадратов: тюменцам предлагают жить в микрооднушках

Posted 20 февраля, 09:33
Published 20 февраля, 09:33
Modified 20 февраля, 09:35
Updated 20 февраля, 09:35
Тюменские застройщики активно продвигают «микрооднушки» площадь которых составляет от 23 квадратных метров. Ключевые причины появления таких форматов квартир — удорожание строительства и снижение покупательской способности.
«В последние годы в Тюмени наблюдается рост цен на квадратный метр, связанный с инфляцией, дефицитом строительных материалов и увеличением себестоимости работ. При этом покупательная способность тюменцев остается ограниченной. Покупка полноценной однокомнатной квартиры в новостройке теперь требует более 7-8 млн рублей, тогда как компактная студия или небольшая „однушка“ обходится на 20–30% дешевле», — рассказал «Нашему городу» аналитик рынка недвижимости Рустам Разетдинов.
Современные покупатели все чаще выбирают жилье не для жизни, а для инвестиций. Компактные квартиры стали популярным форматом для сдачи в аренду — особенно среди студентов, молодых специалистов и приезжих. Также многие покупатели предпочитают платить за расположение, а не за метры. Вместо просторной квартиры на окраине они выбирают маленькую, но в центре города или в престижном районе.
Маленькие квартиры пользуются спросом на рынке аренды, а значит, становятся интересными для инвесторов. Их проще сдать, и они быстрее окупаются. При этом через несколько лет небольшие квартиры можно перепродать по более высокой цене, так как спрос на доступное жилье продолжает расти.
Эксперты считают, что тренд на уменьшение площадей будет продолжаться. Пока стоимость квадратного метра растет, застройщики будут предлагать компактные форматы. Но в перспективе возможен обратный тренд — на рост интереса к комфортным площадям. А пока новый стандарт «однушки» в Тюмени — это уже не 35, а 25–28 м².