Любовь или выгода: мигранты играют на чувствах тюменок чтобы получить гражданство

Posted 20 февраля, 07:00
Published 20 февраля, 07:00
Modified 20 февраля, 07:02
Updated 20 февраля, 07:02
Представьте: вы одинокая женщина, уставшая от бесконечных свиданий с местными мужчинами, которые либо пьют и не хотят работать, либо хамят на первом же свидании. И тут на горизонте появляется он — красивый, галантный, с горящими глазами и акцентом, который звучит как музыка. Он обещает горы золотые и клянётся, что вы — его судьба. Но за этой сказкой часто скрывается совсем другая история. Для многих мигрантов из стран Центральной Азии или Кавказа знакомство с россиянками — это не поиск любви, а продуманная стратегия. Гражданство, регистрация, вид на жительство, помощь с работой — всё это становится доступнее, если рядом есть русская жена. В подобную ловушку едва не попала тюменка Ольга М.
«На фоне других мужчин, он выделялся. Сразу осыпал меня комплиментами. А мне сильно „за 25“ поэтому было так приятно. Я даже не подумала, что он может не иметь гражданства. На нем же не написано мигрант он или просто восточного происхождения мужчина», — поделилась с «Нашим городом» тюменка.
Кавалер женщины был внимателен, заботлив и через пару месяцев уже говорил о свадьбе и детях. Однако подругам женщины такой резкий порыв узаконить отношения и завести детей показался странным и они решили его проверить.
«Я обижалась на подруг сильно, думала, что завидуют. Мужчина говорил, что он достаточно состоятелен. Но сначала мы выяснили, что он всем пишет те же сообщения, что и мне. А потом оказалось, что у него истекает разрешение на работу. Сказать, что мне было больно — ничего не сказать», — делится чувствами женщина.
Оказалось, что мигрант хотел, чтобы женщина устроила его в свою фирму и помогла продлить разрешение на работу. А позже у них бы мог появиться общий ребенок, а для мигранта — это еще один путь к легкому получению гражданства. После предъявления обвинений, мужчина перестал отвечать на сообщения Ольги и добавил ее в «черный список».
«Ну козел, что сказать. Я уверена, что там таких много», — говорит Ольга.
Как говорит социолог Наталья Девлешова, до 30% романтических отношений с иностранцами в крупных городах, в том числе и в Тюмени, заключаются с целью получения гражданства, вида на жительство или разрешения на работу.
«Чаще всего для женщины это второй брак и при этом у нее уже есть ребенок», — указывает спцеуиадись.
На «любовную» удочку иностранцев нередко попадаются женщины, которые отчаянно ищут любви и поддержки. Это могут быть одинокие дамы постарше, разведённые или те, кто разочаровался в местных мужчинах. Молодые матери-одиночки, мечтающие еще об одном ребенку и мужчине, который станет отчимом и отцом тоже в зоне риска.
Мигранты знают, как играть на струнах дамского сердца. Они умеют подстраиваться, говорить именно то, что вы хотите услышать, и создавать иллюзию идеальных отношений, об этом говорит психолог Петр Зосимов.
«Они обещают семью, заботу, верность, а иногда даже разыгрывают сценарий „традиционного мужа“, который так манит женщин, уставших от равнодушия местных ухажёров. Одна из самых популярных схем — стремительное развитие отношений. Мужчина может за пару недель признаться в любви, засыпать вас комплиментами и предложить руку и сердце. Это работает на женщин, имеющих проблемы с самооценкой», — обозначает специалист.
Но не всегда отношения заканчиваются крепким и счастливым браком. Некоторых женщин используют для достижения личных целей, а потом оставляют одну с ребенком, так случилось несколько лет назад с тюменкой Анастасией Л.
«Я без предрассудков, нормально отношусь к иностранцам. Мы познакомились в интернете, через полгода поженились. Я знала, что для гражданства ему нужно со мной три года прожить, так что думала, что вряд ли такой срок — это схема какая-то. Через год у нас появился ребенок. Содержала семью я, он на диване сидел все это время. Потом получил гражданство и бросил меня через те самых 3 года. Я все это время помогала ему остаться в России, а он…», — поделилась своей историей женщина.
С фиктивными браками и отношениями между мигрантами и гражданами в стране борются, но пока не особо эффективно. Так согласно нововведениям в законодательство с 25 января 2025 года для получения разрешения на временное проживание (РВП) без учета квоты будет недостаточно одного факта регистрации брака с гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим на территории России.
«Для того чтобы выполнить одно из условий, необходимо быть в браке не менее трёх лет или иметь общего ребёнка. Но усыновление тоже считается. По сути лазейка для фиктивного получения разрешения остается», — объясняет юрист Константин Долгих.
Для тюменок вступление в фиктивный брак с иностранцем может закончиться не только слезами и эмоциональными травмами, существуют и юридические риски. Если вы знали о фиктивности брака, вас могут привлечь по статье 322 УК РФ (фиктивная регистрация).
Психолог Зосимов составил рекомендации для тюменок, которые помогут им отличить галантного восточного мужчину от хитрого охотника за гражданством и другими привилегиями.
«Первое правило: не торопитесь. Если мужчина слишком быстро переходит к серьёзным разговорам, это повод насторожиться. Второе: не давайте деньги, даже если он клянётся, что это вопрос жизни и смерти. Третье: проверяйте документы. Попросите показать миграционную карту, патент или РВП. Сверьте данные через сайт ГУВМ МВД», — советует эксперт.
И главное — доверяйте интуиции. Если что-то кажется подозрительным, скорее всего, так оно и есть. Помните: искренние отношения строятся на прозрачности, а не на спешке и тайнах. Истории «любви» с мигрантами часто оказываются игрой с неравными правилами. Женщинам важно помнить: настоящая любовь не требует жертв, а тем более — вашего паспорта и банковского счёта.
Ранее «Наш город» сообщал о том что тюменские автоинспекторы задержали нелегалов на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. У водителя имелось поддельное водительское удостоверение.