Любовь или выгода: мигранты играют на чувствах тюменок чтобы получить гражданство

Представьте: вы одинокая женщина, уставшая от бесконечных свиданий с местными мужчинами, которые либо пьют и не хотят работать, либо хамят на первом же свидании. И тут на горизонте появляется он — красивый, галантный, с горящими глазами и акцентом, который звучит как музыка. Он обещает горы золотые и клянётся, что вы — его судьба. Но за этой сказкой часто скрывается совсем другая история. Для многих мигрантов из стран Центральной Азии или Кавказа знакомство с россиянками — это не поиск любви, а продуманная стратегия. Гражданство, регистрация, вид на жительство, помощь с работой — всё это становится доступнее, если рядом есть русская жена. В подобную ловушку едва не попала тюменка Ольга М.