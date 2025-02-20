Источники в Тюмени превратят в курорт, а за самовыгул собак повысят штрафы

Специалисты высчитали сроки прихода весеннего паводка в Тюменскую область. Вода в реках на юге региона поднимется уже в конце апреля, на севере — в середине мая. Жителей Тобольского, Уватского и Вагайского районов предупредили, что вода значительно поднимется в реках Тобол, Иртыш и Ишим.