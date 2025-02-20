Источники в Тюмени превратят в курорт, а за самовыгул собак повысят штрафы

Posted 20 февраля, 13:20
Published 20 февраля, 13:20
Modified 20 февраля, 13:22
Updated 20 февраля, 13:22
Специалисты высчитали сроки прихода весеннего паводка в Тюменскую область. Вода в реках на юге региона поднимется уже в конце апреля, на севере — в середине мая. Жителей Тобольского, Уватского и Вагайского районов предупредили, что вода значительно поднимется в реках Тобол, Иртыш и Ишим.
Приток в Сергиевское водохранилище на 57% больше среднего уровня, по наблюдениям за много лет. водохранилище уже заполнено на 101%.
Тюменские власти сделали ставку на наращивание туристического потока. Строительство всесезонного курорта поможет привлечь в область и ее столицу больше гостей и заставит их остаться подольше.
За последние пять лет восемь термальных комплексов были модернизированы и построены. А вокруг Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» создадут туристско-рекреационный кластер.
Депутаты областной Думы внесли поправки в Кодекс Тюменской области об административной ответственности в части штрафов для владельцев домашних животных. Ужесточено наказание для тех, кто выпускает собак со двора без намордника и поводка.
Теперь выгул питомца вне специализированных мест грозит тюменцам штрафом в 1,5-3 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить в бюджет 5-15 тыс. рублей, юрлицам — от 15 до 30 тыс. рублей.
Торговые площади, оставшиеся от ушедших из России брендов, давно заняли другие фирмы. Эти марки успели завоевать доверие покупателей. Если заграничные бренды вернутся, вопрос о размещении их торговых точек, что называется, встанет ребром.
Но торговые центры готовы пересматривать расположение магазинов, потому что в регионе осталось много поклонников одежды и обуви определенных марок.
Катание на лошадях в Тюмени перестанет быть кустарным занятием. Для тех, кто устраивает такие развлечения, создадут реестр и обяжут выполнять несложные правила.
С сентября владельцам пони придется согласовывать с мэрией места верховых прогулок. Желающим прокатиться на лошадке должны будут объяснять правила безопасности. Также владельцев обязали убирать за их животными. Нарушителям просто запретят заниматься этим бизнесом.