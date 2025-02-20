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Posted 20 февраля, 13:20

Published 20 февраля, 13:20

Modified 20 февраля, 13:22

Updated 20 февраля, 13:22

Источники в Тюмени превратят в курорт, а за самовыгул собак повысят штрафы

Источники в Тюмени превратят в курорт, а за самовыгул собак повысят штрафы

20 февраля 2025, 13:20
Фото: 1MI.
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Тюменские власти решили открыть термальный курорт национального масштаба. А пока жителей области предупредили о сроках паводка и повысили штрафы за бегающих без поводков собак.

Тюменцам назвали сроки наводнения наступающей весной

Специалисты высчитали сроки прихода весеннего паводка в Тюменскую область. Вода в реках на юге региона поднимется уже в конце апреля, на севере — в середине мая. Жителей Тобольского, Уватского и Вагайского районов предупредили, что вода значительно поднимется в реках Тобол, Иртыш и Ишим.

Приток в Сергиевское водохранилище на 57% больше среднего уровня, по наблюдениям за много лет. водохранилище уже заполнено на 101%.

Тюменцам рассказали, что весенний паводок начнется в апреле
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Источники в Тюмени станут всесезонным курортом национального масштаба

Тюменские власти сделали ставку на наращивание туристического потока. Строительство всесезонного курорта поможет привлечь в область и ее столицу больше гостей и заставит их остаться подольше.

За последние пять лет восемь термальных комплексов были модернизированы и построены. А вокруг Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» создадут туристско-рекреационный кластер.

В Тюмени появится термальный курорт всероссийского масштаба
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Тюменская Дума повысила штрафы за самовыгул собак

Депутаты областной Думы внесли поправки в Кодекс Тюменской области об административной ответственности в части штрафов для владельцев домашних животных. Ужесточено наказание для тех, кто выпускает собак со двора без намордника и поводка.

Теперь выгул питомца вне специализированных мест грозит тюменцам штрафом в 1,5-3 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить в бюджет 5-15 тыс. рублей, юрлицам — от 15 до 30 тыс. рублей.

Тюменским собачникам увеличили штраф за самовыгул
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ТЦ в Тюмени не смогли найти место для желающих вернуться брендов

Торговые площади, оставшиеся от ушедших из России брендов, давно заняли другие фирмы. Эти марки успели завоевать доверие покупателей. Если заграничные бренды вернутся, вопрос о размещении их торговых точек, что называется, встанет ребром.

Но торговые центры готовы пересматривать расположение магазинов, потому что в регионе осталось много поклонников одежды и обуви определенных марок.

В ТЦ Тюмени не осталось свободных мест для возвращения ушедших брендов
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Тюменцев будут катать на лошадях по новым правилам

Катание на лошадях в Тюмени перестанет быть кустарным занятием. Для тех, кто устраивает такие развлечения, создадут реестр и обяжут выполнять несложные правила.

С сентября владельцам пони придется согласовывать с мэрией места верховых прогулок. Желающим прокатиться на лошадке должны будут объяснять правила безопасности. Также владельцев обязали убирать за их животными. Нарушителям просто запретят заниматься этим бизнесом.

Тюменцев будут катать на лошадях по новым правилам
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