Госслужащим «тюменской матрешки» Михаил Мишустин присвоил звания

Posted 20 февраля, 03:27
Published 20 февраля, 03:27
Modified 20 февраля, 07:51
Updated 20 февраля, 07:51
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил государственных служащих из «тюменской матрешки». Данная информация размещена на портале правовой информации.
Двоим специалистам — заместителям руководителя управления Федеральной службы госстатистики по Тюменской области, ХМАО-Югры и Ямало-Ненецкому АО присвоены звания государственных советников II класса.
«Присвоить государственным гражданским служащим классные чины государственного советника РФ 2 класса: Картявкиной Юлии Александровне и Соловьеву Юрию Леонидовичу», — указано в соответствующем распоряжении под председательством Михаила Мишустина.
На сцене Кремлевского дворца была отмечена и награждена врач-онколог Эсмира Хан из Тюмени. В номинации «Жемчужина профессии» она стала лучшим онкологом для взрослых.
Также президент России Владимир Путин вручил орден Александра Невского губернатору Тюменской области Александру Моору за высокие достижения в различных сферах деятельности и добросовестную службу.