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Posted 20 февраля, 03:27

Published 20 февраля, 03:27

Modified 20 февраля, 07:51

Updated 20 февраля, 07:51

Госслужащим «тюменской матрешки» Михаил Мишустин присвоил звания

Госслужащим «тюменской матрешки» Михаил Мишустин присвоил звания

20 февраля 2025, 03:27
Фото: nashgorod.ru.
Михаил Мишустин присвоил чины государственных советников РФ II класса двум заместителям руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО: Юлии Александровне Карявиной и Юрию Леонидовичу Соловьеву.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил государственных служащих из «тюменской матрешки». Данная информация размещена на портале правовой информации.

Двоим специалистам — заместителям руководителя управления Федеральной службы госстатистики по Тюменской области, ХМАО-Югры и Ямало-Ненецкому АО присвоены звания государственных советников II класса.

«Присвоить государственным гражданским служащим классные чины государственного советника РФ 2 класса: Картявкиной Юлии Александровне и Соловьеву Юрию Леонидовичу», — указано в соответствующем распоряжении под председательством Михаила Мишустина.
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На сцене Кремлевского дворца была отмечена и награждена врач-онколог Эсмира Хан из Тюмени. В номинации «Жемчужина профессии» она стала лучшим онкологом для взрослых.

Также президент России Владимир Путин вручил орден Александра Невского губернатору Тюменской области Александру Моору за высокие достижения в различных сферах деятельности и добросовестную службу.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Михаил Мишустин#Государственные служащие
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