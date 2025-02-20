«Домклик»: В Тюменской области готовый дом обходится на 46% дешевле новостройки

Posted 20 февраля, 13:21
Published 20 февраля, 13:21
Modified 20 февраля, 13:21
Updated 20 февраля, 13:21
Анализ основывается на информации о продаже готовых домов и квартир в новостройках по состоянию на февраль 2025 года.
Среди регионов с наибольшей разницей в ценах на готовые дома и новые квартиры — Архангельская и Нижегородская области, Мордовия и Забайкальский край, разница цен достигает 73% в пользу индивидуального жилья, пишет properm.ru.
Часто такая разница возникает из-за завышенных цен на новостройки. В частности, это касается Забайкальского края, а также Нижегородской, Иркутской областей и Башкирии, которые входят в число 15 регионов РФ с самыми высокими ценами на квартиры на первичном рынке жилья.
В Москве стоимость кв. метра на первичном рынке составляет 412,6 тыс. рублей, тогда как кв. метр в готовом индивидуальном доме оценивается в 139,5 тыс. рублей, что создает разницу в 66%. То же самое в процентном соотношении и в Татарстане, только цена на квартиру на первичном рынке — больше 206 тыс. рублей за «квадрат», в то время как за квадратный метр готового дома — менее 70 тыс. рублей.
Минимальные различия в ценах между новыми квартирами и готовыми индивидуальными домами наблюдаются в Ивановской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае (колебания составляют от 44% до 46%). Это может быть обусловлено высоким интересом к индивидуальному жилому строительству в указанных регионах России. Подобные тенденции также отмечаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, при этом Санкт-Петербург входит в тройку регионов с самыми высокими ценами как на первичное жилье в многоквартирных домах, так и на готовые коттеджи.
Судя по данным «Домклик», по цене 1 кв. метра квартиры на первичном рынке жилой недвижимости в России можно приобрести примерно 2,9 кв. метра готового дома. Это означает, что стоимость стандартной квартиры в новостройках сегодня открывает возможность приобретения достаточно просторного готового дома, и в данном случае дом будет по площади в два или даже три раза больше типовой квартиры.