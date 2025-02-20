«Домклик»: В Тюменской области готовый дом обходится на 46% дешевле новостройки

Минимальные различия в ценах между новыми квартирами и готовыми индивидуальными домами наблюдаются в Ивановской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае (колебания составляют от 44% до 46%). Это может быть обусловлено высоким интересом к индивидуальному жилому строительству в указанных регионах России. Подобные тенденции также отмечаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, при этом Санкт-Петербург входит в тройку регионов с самыми высокими ценами как на первичное жилье в многоквартирных домах, так и на готовые коттеджи.