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Posted 20 февраля, 07:26

Published 20 февраля, 07:26

Modified 20 февраля, 07:28

Updated 20 февраля, 07:28

Детское питание в Тюменской области стало дороже на 11%

Детское питание в Тюменской области стало дороже на 11%

20 февраля 2025, 07:26
Фото: 1MI.
В Тюменской области вновь подорожало детское питание. Эксперты утверждают, что это не предел, к марту отпускные цены производители поднимут еще на 7-11%.

В Тюменской области цена на детское питание увеличилась на 11%. Об этом сообщил основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

Детские творожки подорожали больше всего — на 11%, средняя цена на 100 г достигает 41 руб. 350-400 г банка молочной смеси в среднем достигает 1 000 рублей, она стала дороже на 4,9%, а 200 г каши подорожали на 3,7%, их цена в пределах 167 руб.

Причинами роста цен стали кадровый голод и высокие цены на сырье. К ним же относятся проблемы с логистикой, рост ключевой ставки до 21% и повышенный спрос на продукцию.

В феврале–марте на 7-11% крупные производители поднимут отпускные цены, пишет РБК Тюмень.

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Почти на 25% поднялись цены на мороженное в Тюменской области. Производители в этом винят ингредиенты, которые подорожали на 50% и даже 75%.

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#Ксения Мальчева#Тюмень
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