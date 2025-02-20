Детское питание в Тюменской области стало дороже на 11%

Детские творожки подорожали больше всего — на 11%, средняя цена на 100 г достигает 41 руб. 350-400 г банка молочной смеси в среднем достигает 1 000 рублей, она стала дороже на 4,9%, а 200 г каши подорожали на 3,7%, их цена в пределах 167 руб.