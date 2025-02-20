Детское питание в Тюменской области стало дороже на 11%

Posted 20 февраля, 07:26
Published 20 февраля, 07:26
Modified 20 февраля, 07:28
Updated 20 февраля, 07:28
В Тюменской области цена на детское питание увеличилась на 11%. Об этом сообщил основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.
Детские творожки подорожали больше всего — на 11%, средняя цена на 100 г достигает 41 руб. 350-400 г банка молочной смеси в среднем достигает 1 000 рублей, она стала дороже на 4,9%, а 200 г каши подорожали на 3,7%, их цена в пределах 167 руб.
Причинами роста цен стали кадровый голод и высокие цены на сырье. К ним же относятся проблемы с логистикой, рост ключевой ставки до 21% и повышенный спрос на продукцию.
В феврале–марте на 7-11% крупные производители поднимут отпускные цены, пишет РБК Тюмень.
Почти на 25% поднялись цены на мороженное в Тюменской области. Производители в этом винят ингредиенты, которые подорожали на 50% и даже 75%.