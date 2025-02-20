Что делать при ДТП по ОСАГО: пошаговая инструкция

Posted 20 февраля, 07:14
Published 20 февраля, 07:14
Modified 20 февраля, 07:16
Updated 20 февраля, 07:16
Этот страховой документ защищает участников аварии от финансовых потерь, покрывая ущерб, нанесенный третьим лицам. Еще до возникновения ДТП полезно заранее рассчитать стоимость ОСАГО и выбрать надежную страховую компанию, которая обеспечит качественное обслуживание при возникновении страхового случая.
Первым делом нужно прекратить движение, активировать аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Если есть раненые, немедленно вызовите скорую помощь, а при наличии возгорания — пожарную службу. Безопасность всех участников — первоочередная задача.
Сразу после остановки постарайтесь запомнить важные детали происшествия: время, место, погодные условия, дорожную обстановку. Если у вас есть возможность, зафиксируйте место аварии при помощи камеры, снимите полученные повреждения, расположение транспортных средств на дороге, светофоры.
Если в результате аварии нет вреда здоровью, ущерб незначительный и обе стороны согласны со случившимся, можно оформить Европротокол без вызова сотрудников ДПС. Это значительно экономит время, но следует помнить о том, что лимит выплат по Европротоколу, который на 2025 составляет 100 000 рублей (в отдельных регионах — 400 000 рублей) при наличии фотофиксации через специальное приложение).
Если же:
то необходимо вызвать сотрудников ГИБДД для официального документирования произошедшего.
Если оформляется Европротокол, каждый участник должен заполнить бланк, внимательно указав все детали аварии. Важно, чтобы между участниками не было разногласий, иначе страховщик может отказать в возмещении.
При оформлении ДТП сотрудниками ГИБДД необходимо получить:
Все эти документы понадобятся для подачи заявления в страховую компанию.
Согласно закону, необходимо проинформировать о произошедшем инциденте в течение пяти рабочих суток. Для этого необходимо лично прийти в офис, воспользоваться онлайн-сервисом или позвонить по телефону. При подаче заявления потребуются:
Страховая компания назначит дату и место осмотра поврежденного транспортного средства. Важно не ремонтировать машину до проведения этой процедуры, иначе в выплате могут отказать. Если автомобиль получил серьезные повреждения и не подлежит передвижению, можно воспользоваться услугами независимого эксперта для оценки ущерба.
После подачи всех документов и осмотра компания примет решение о компенсации. Согласно законодательству, на это отводится 20 суток с момента подачи ходатайства. Однако если страховая компания задерживает выплату, можно обратиться в РСА или подать жалобу в Центробанк России.
Несмотря на обязательность страхования, страховка не покрывает:
Если виновник происшествия не имеет полиса ОСАГО, пострадавший может получить компенсацию через Российский Союз Автостраховщиков (РСА) или обратиться в суд.
Попадание в аварию — стрессовая ситуация, но при грамотных действиях можно минимизировать потери и быстро получить выплату. Главное — не паниковать, фиксировать обстоятельства аварии, правильно заполнять бумаги и вовремя обращаться в страховую компанию. Так вы сможете защитить себя от финансовых и правовых последствий, воспользовавшись всеми преимуществами ОСАГО.