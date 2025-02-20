Что делать при ДТП по ОСАГО: пошаговая инструкция

Если в результате аварии нет вреда здоровью, ущерб незначительный и обе стороны согласны со случившимся, можно оформить Европротокол без вызова сотрудников ДПС. Это значительно экономит время, но следует помнить о том, что лимит выплат по Европротоколу, который на 2025 составляет 100 000 рублей (в отдельных регионах — 400 000 рублей) при наличии фотофиксации через специальное приложение).