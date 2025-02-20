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Posted 20 февраля, 07:14

Published 20 февраля, 07:14

Modified 20 февраля, 07:16

Updated 20 февраля, 07:16

Что делать при ДТП по ОСАГО

Что делать при ДТП по ОСАГО: пошаговая инструкция

20 февраля 2025, 07:14
Фото: 1MI. Что делать при ДТП по ОСАГО
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Попав в дорожно-транспортное происшествие, каждый водитель испытывает стресс и замешательство. Однако важно действовать четко и спокойно, особенно если у вас есть полис ОСАГО.

Этот страховой документ защищает участников аварии от финансовых потерь, покрывая ущерб, нанесенный третьим лицам. Еще до возникновения ДТП полезно заранее рассчитать стоимость ОСАГО и выбрать надежную страховую компанию, которая обеспечит качественное обслуживание при возникновении страхового случая.

1. Остановитесь и обеспечьте безопасность

Первым делом нужно прекратить движение, активировать аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Если есть раненые, немедленно вызовите скорую помощь, а при наличии возгорания — пожарную службу. Безопасность всех участников — первоочередная задача.

2. Запишите все детали происшествия

Сразу после остановки постарайтесь запомнить важные детали происшествия: время, место, погодные условия, дорожную обстановку. Если у вас есть возможность, зафиксируйте место аварии при помощи камеры, снимите полученные повреждения, расположение транспортных средств на дороге, светофоры.

3. Проведите оценку нанесённого вреда и примите решение о вызове сотрудников ДПС

Если в результате аварии нет вреда здоровью, ущерб незначительный и обе стороны согласны со случившимся, можно оформить Европротокол без вызова сотрудников ДПС. Это значительно экономит время, но следует помнить о том, что лимит выплат по Европротоколу, который на 2025 составляет 100 000 рублей (в отдельных регионах — 400 000 рублей) при наличии фотофиксации через специальное приложение).

Если же:

  • причинен вред здоровью людей;
  • имеются разногласия между участниками;
  • повреждено имущество окружающих (например, столбы, заборы, дорожные ограждения);
  • у одного из участников нет действующего полиса обязательного страхования гражданской ответственности;
  • сумма ущерба превышает установленный лимит для Европротокола,

то необходимо вызвать сотрудников ГИБДД для официального документирования произошедшего.

4. Заполните документы правильно

Если оформляется Европротокол, каждый участник должен заполнить бланк, внимательно указав все детали аварии. Важно, чтобы между участниками не было разногласий, иначе страховщик может отказать в возмещении.

При оформлении ДТП сотрудниками ГИБДД необходимо получить:

  • справку о ДТП (если она выдается);
  • протокол осмотра места происшествия;
  • постановление или определение о виновности.

Все эти документы понадобятся для подачи заявления в страховую компанию.

5. Сообщите о случившемся в страховую компанию

Согласно закону, необходимо проинформировать о произошедшем инциденте в течение пяти рабочих суток. Для этого необходимо лично прийти в офис, воспользоваться онлайн-сервисом или позвонить по телефону. При подаче заявления потребуются:

  • паспорт и водительское удостоверение;
  • ПТС или СТС автомобиля;
  • полис ОСАГО;
  • копия протокола или Европротокола;
  • фото- и видеоматериалы, если они есть.

6. Пройдите осмотр автомобиля

Страховая компания назначит дату и место осмотра поврежденного транспортного средства. Важно не ремонтировать машину до проведения этой процедуры, иначе в выплате могут отказать. Если автомобиль получил серьезные повреждения и не подлежит передвижению, можно воспользоваться услугами независимого эксперта для оценки ущерба.

7. Дождитесь выплаты

После подачи всех документов и осмотра компания примет решение о компенсации. Согласно законодательству, на это отводится 20 суток с момента подачи ходатайства. Однако если страховая компания задерживает выплату, можно обратиться в РСА или подать жалобу в Центробанк России.

8. Когда страховка не покроет траты?

Несмотря на обязательность страхования, страховка не покрывает:

  • убытки, которые были нанесены своему транспортному средству (это входит в КАСКО);
  • повреждения, полученные в результате стихийных бедствий, пожаров или военных действий;
  • убытки, связанные с утратой товарной стоимости транспортного средства.

Если виновник происшествия не имеет полиса ОСАГО, пострадавший может получить компенсацию через Российский Союз Автостраховщиков (РСА) или обратиться в суд.

Заключение

Попадание в аварию — стрессовая ситуация, но при грамотных действиях можно минимизировать потери и быстро получить выплату. Главное — не паниковать, фиксировать обстоятельства аварии, правильно заполнять бумаги и вовремя обращаться в страховую компанию. Так вы сможете защитить себя от финансовых и правовых последствий, воспользовавшись всеми преимуществами ОСАГО.

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