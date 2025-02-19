Жители Югры и Ямала едут в Тюмень на закрытые секс-вечеринки

Posted 19 февраля, 04:01
Published 19 февраля, 04:01
Modified 19 февраля, 04:03
Updated 19 февраля, 04:03
Однако жителей Югры и Ямала сумма не пугает — по словам инсайдера среди них много обеспеченных людей, готовых тратить немалые деньги на развлечения, пишет Ура.Ру. Известно, что вечеринки проходят в частных коттеджах, расположенных на окраинах Тюмени, в формате «все включено»
«Организаторы берут в посуточную аренду дорогие особняки. Предоставляют гостям еду, алкоголь и развлечения. Для коммуникаций с участниками создан специальный закрытый чат, в котором сообщаются все детали проведения и условия участия», — сообщил инсайдер.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские работницы незаконного рынка интим-услуг начали ездить на заработки в Югру, так как в ХМАО их предлагают более высокую оплату.