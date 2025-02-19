Жители Югры и Ямала едут в Тюмень на закрытые секс-вечеринки

Однако жителей Югры и Ямала сумма не пугает — по словам инсайдера среди них много обеспеченных людей, готовых тратить немалые деньги на развлечения, пишет Ура.Ру. Известно, что вечеринки проходят в частных коттеджах, расположенных на окраинах Тюмени, в формате «все включено»