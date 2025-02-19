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Posted 19 февраля, 04:01

Published 19 февраля, 04:01

Modified 19 февраля, 04:03

Updated 19 февраля, 04:03

Жители Югры и Ямала едут в Тюмень на закрытые секс-вечеринки

Жители Югры и Ямала едут в Тюмень на закрытые секс-вечеринки

19 февраля 2025, 04:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Югра
Необычные вечеринки специально для северян проводят в областной столице раз в три месяца. Стоимость входного билета достаточно высокая.

Однако жителей Югры и Ямала сумма не пугает — по словам инсайдера среди них много обеспеченных людей, готовых тратить немалые деньги на развлечения, пишет Ура.Ру. Известно, что вечеринки проходят в частных коттеджах, расположенных на окраинах Тюмени, в формате «все включено»

«Организаторы берут в посуточную аренду дорогие особняки. Предоставляют гостям еду, алкоголь и развлечения. Для коммуникаций с участниками создан специальный закрытый чат, в котором сообщаются все детали проведения и условия участия», — сообщил инсайдер.
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские работницы незаконного рынка интим-услуг начали ездить на заработки в Югру, так как в ХМАО их предлагают более высокую оплату.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Югра#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#ЯНАО#Проституция#Вечеринка
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