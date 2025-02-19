Ямал стал лидером среди регионов России в рейтинге ГТО

Спортсмены Губкинского, Надымского и Пуровского районов в 2024-м принесли округу семь медалей по результатам первых «Народных Игр ГТО». Они выполнили подтягивания из виса на высокой перекладине, рывок гири за две минуты и пресс за минуту. Также ямальцы отметились на IV Всероссийском фестивале чемпионов «Игры ГТО» в Сочи, установив три рекорда.