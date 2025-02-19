Ямал стал лидером среди регионов России в рейтинге ГТО

Posted 19 февраля, 11:45
Published 19 февраля, 11:45
Modified 19 февраля, 11:47
Updated 19 февраля, 11:47
Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил первую строчку во Всероссийском рейтинге ГТО по итогам 2024 года. За 12 месяцев нормативы комплекса выполнили более 140 тысяч жителей региона. Из них свыше 101 тысячи получили знаки отличия. Субъект удерживает лидирующую позицию с четвертого квартала 2023 года, а до этого занимал место в тройке сильнейших.
Спортсмены Губкинского, Надымского и Пуровского районов в 2024-м принесли округу семь медалей по результатам первых «Народных Игр ГТО». Они выполнили подтягивания из виса на высокой перекладине, рывок гири за две минуты и пресс за минуту. Также ямальцы отметились на IV Всероссийском фестивале чемпионов «Игры ГТО» в Сочи, установив три рекорда.
Знаки отличия комплекса имеют практическую значимость. Так, золотая, серебряная и бронзовая награды могут дать дополнительные баллы абитуриентам при поступлении в университеты. В свою очередь, на Ямале действует специальная система поощрений.
Обладатели значков ГТО занимаются в наших спортучреждениях со скидкой. Но главное — выполнение нормативов говорит о том, что ямальцы в отличной форме. Всем, кто тоже готов к любым вызовам и хочет проявить свой северный характер, рекомендую сделать это уже сейчас, — написал в своем телеграм-канале губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Сегодня в регионе работают центры тестирования ГТО, узнать информацию о приеме нормативов в каждом городе и районе можно на сайте департамента по физической культуре и спорту ЯНАО.
К слову, с 2022 года в субъекте проходит акция «Экомаршрут ГТО», в рамках которой участники выполняют норматив «Туристский поход с проверкой туристских навыков», собирая твердые бытовые отходы по линии протяженности трассы. За лето 2024-го северяне расчистили более 100 километров троп и дорог на территории округа.
Добавим, реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» соответствует целям госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» и осуществляется по указу президента РФ Владимира Путина.