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Posted 19 февраля, 09:43

Published 19 февраля, 09:43

Modified 19 февраля, 09:46

Updated 19 февраля, 09:46

В Тюменскую область придут морозы до — 30°C

В Тюменскую область придут морозы до — 30°C

19 февраля 2025, 09:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Мороз
Тюменцев предупредили о том, что похолодание усилится. Столбики термометров опустятся еще ниже, местами до отметки -30 градусов. Видимо, февраль настроен отыграться за все зимние месяцы разом.
«В Тюменской области 21 и 22 февраля прогнозируется похолодание до -25… -30 ℃. На дорогах регионального значения и федеральных трассах будут работать мобильные пункты обогрева МЧС», — предупредили в информцентре правительства Тюменской области.
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Еще сильнее холодать начнет к вечеру 20 февраля: термометры в ночные час покажут до -28 °C. В юго-восточных районах области к морозу добавится небольшой снег, что может дополнительно усложнить обстановку на дорогах.

В информцентре заверили, что подрядчики «Уралуправтодора» круглосуточно патрулируют дороги и придут на помощь попавшим в беду водителям. Также на трассы выедут мобильные пункты обогрева МЧС. Сообщить о ЧП можно по номеру 112.

Утром 19 февраля в нескольких районах Тюменской области отменили школьные занятия для первой смены. Причина — морозная погода с ветром. Но дома не смогли остаться школьники из областной столицы и Тюменского района.

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