В Тюменскую область придут морозы до — 30°C

Posted 19 февраля, 09:43
Published 19 февраля, 09:43
Modified 19 февраля, 09:46
Updated 19 февраля, 09:46
«В Тюменской области 21 и 22 февраля прогнозируется похолодание до -25… -30 ℃. На дорогах регионального значения и федеральных трассах будут работать мобильные пункты обогрева МЧС», — предупредили в информцентре правительства Тюменской области.
Еще сильнее холодать начнет к вечеру 20 февраля: термометры в ночные час покажут до -28 °C. В юго-восточных районах области к морозу добавится небольшой снег, что может дополнительно усложнить обстановку на дорогах.
В информцентре заверили, что подрядчики «Уралуправтодора» круглосуточно патрулируют дороги и придут на помощь попавшим в беду водителям. Также на трассы выедут мобильные пункты обогрева МЧС. Сообщить о ЧП можно по номеру 112.
Утром 19 февраля в нескольких районах Тюменской области отменили школьные занятия для первой смены. Причина — морозная погода с ветром. Но дома не смогли остаться школьники из областной столицы и Тюменского района.