В Тюменскую область придут морозы до — 30°C

В информцентре заверили, что подрядчики «Уралуправтодора» круглосуточно патрулируют дороги и придут на помощь попавшим в беду водителям. Также на трассы выедут мобильные пункты обогрева МЧС. Сообщить о ЧП можно по номеру 112.