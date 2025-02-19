В Тюменском районе в пос. Московском открыли долгожданную школу

Posted 19 февраля, 14:06
Published 19 февраля, 14:06
Modified 19 февраля, 14:08
Updated 19 февраля, 14:08
В Тюменском районе состоялось торжественное открытие образовательного учреждения. Второй корпус Московской средней общеобразовательной школы по улице Тюменская, 26 рассчитан на 1000 учеников и на 350 дошкольников.
Здание построила компания АО «Тюменьтел» за 2,7 млрд рублей. Организация причастна к строительству спортивного центра «Жемчужина Сибири», комплекса «Тюмень-Дзюдо» и ДК «Нефтяник».
На открытии присутствовали секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и глава региона Александр Моор.
«Это одно из самых больших учебных заведений региона. Осмотрели школу с Владимиром Владимировичем, поздравили ребят и их родителей с праздником», — сообщил губернатор в своем телеграм-канале.
Еще несколько образовательных объектов появятся в Тюмени в районе Медоборудования. Застройщик возведет на территории современный жилой сектор, в котором будут присутствовать библиотека, поликлиника и другие социальные объекты.