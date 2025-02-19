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Posted 19 февраля, 14:06

Published 19 февраля, 14:06

Modified 19 февраля, 14:08

Updated 19 февраля, 14:08

В Тюменском районе в пос. Московском открыли долгожданную школу

В Тюменском районе в пос. Московском открыли долгожданную школу

19 февраля 2025, 14:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Строительство
В посёлке Московском под Тюменью открыли школу на 1100 мест и детский сад на 350 человек. Для ее строительства потребовалось 2,3 млрд рублей.

В Тюменском районе состоялось торжественное открытие образовательного учреждения. Второй корпус Московской средней общеобразовательной школы по улице Тюменская, 26 рассчитан на 1000 учеников и на 350 дошкольников.

Здание построила компания АО «Тюменьтел» за 2,7 млрд рублей. Организация причастна к строительству спортивного центра «Жемчужина Сибири», комплекса «Тюмень-Дзюдо» и ДК «Нефтяник».

На открытии присутствовали секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и глава региона Александр Моор.

«Это одно из самых больших учебных заведений региона. Осмотрели школу с Владимиром Владимировичем, поздравили ребят и их родителей с праздником», — сообщил губернатор в своем телеграм-канале.
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Еще несколько образовательных объектов появятся в Тюмени в районе Медоборудования. Застройщик возведет на территории современный жилой сектор, в котором будут присутствовать библиотека, поликлиника и другие социальные объекты.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Строительство#Образование#Школа#Детский сад#Единая Россия#Социальные объекты#Александр Моор#Владимир Якушев
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