В Тюмени сегодня похолодает до -27

Posted 19 февраля, 01:18
Published 19 февраля, 01:18
Modified 19 февраля, 01:18
Updated 19 февраля, 01:18
В Тюмени 19 февраля метеорологи обещают солнечную погоду. Утром и днем температура воздуха составит-21…-10, в вечерние и ночные похолодает до -23…-17. Ветер будет дуть со скоростью до 2,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:57 закат в 17:46, продолжительность дня 9 часов 49 минут.
В Тобольске 19 февраля прогнозируют ясную погоду. Утром и днем термометры покажут -24…-12, в вечерние часы температура воздуха составит до -26…-20. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:49, закат в 17:32, продолжительность дня 9 часов 43 минуты.
В Ишиме 19 февраля метеорологи ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -25…-12, в вечерние часы столбики термометров покажут -22…-20. Ветер будет дуть со скоростью до 1,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:38 закат в 17:33 продолжительность дня 9 часов 56 минут.