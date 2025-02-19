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Posted 19 февраля, 01:18

Published 19 февраля, 01:18

Modified 19 февраля, 01:18

Updated 19 февраля, 01:18

В Тюмени сегодня похолодает до -27

В Тюмени сегодня похолодает до -27

19 февраля 2025, 01:18
Фото: 1MI.
Переменная облачность, туман, изморозь ожидаются на юге Тюменской области в среду, 19 февраля. Утром и днем температура воздуха составит -9…-14, ночью ожидается до -22.-27, местами до -17. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Тюмени 19 февраля метеорологи обещают солнечную погоду. Утром и днем температура воздуха составит-21…-10, в вечерние и ночные похолодает до -23…-17. Ветер будет дуть со скоростью до 2,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:57 закат в 17:46, продолжительность дня 9 часов 49 минут.

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В Тобольске 19 февраля прогнозируют ясную погоду. Утром и днем термометры покажут -24…-12, в вечерние часы температура воздуха составит до -26…-20. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:49, закат в 17:32, продолжительность дня 9 часов 43 минуты.

В Ишиме 19 февраля метеорологи ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -25…-12, в вечерние часы столбики термометров покажут -22…-20. Ветер будет дуть со скоростью до 1,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:38 закат в 17:33 продолжительность дня 9 часов 56 минут.

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