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Posted 19 февраля, 10:55

Published 19 февраля, 10:55

Modified 19 февраля, 10:55

Updated 19 февраля, 10:55

В столице состоится Форум будущих технологий

В столице состоится Форум будущих технологий

19 февраля 2025, 10:55
Фото: Росконгресс.
В российской столице с 20 по 21 февраля состоится Форум будущих технологий. Главной темой мероприятия, которое соберет ведущих ученых, экспертов и представителей бизнеса, заявлены «Новые материалы и химия». Информационным партнером форума выступит медиахолдинг 1MI.

Антон Кобяков, советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума, заявил, что лидерство нашей страны в сфере технологий может обеспечить только инновационная экономика. Развитие новых материалов и химии является фундаментом многих индустрий и важнейшим фактором в продвижении других сфер. Об этом сообщает портал newsnn.ru.

Перед стартом форума, 18–19 февраля, проходит научная конференция «Материалы будущих технологий», на которой лучшие ученые представляют свои исследования в сфере новых материалов для перспективных разработок.

В прошлом году мероприятие посетили более 1800 человек из 19 государств. В этом году участники форума обсудят развитие индустрии новых материалов и химии, ключевые инновации, инвестиционные проекты и привлекательность с точки зрения инвестиций. Также на выставке можно будет увидеть передовые разработки от крупнейших российских корпораций, научных организаций и наукоемких бизнесов.

На мероприятии пройдет серия дискуссий, в рамках которых участники обсудят подготовку кадров в отрасли, совершенствование регулирования и расширение производства. Также специалисты проведут всестороннюю оценку существующих в отрасли трендов.

Завершится форум подведением итогов и формулированием предложений по дальнейшему развитию индустрии новых материалов и химии.

Подробнее с информацией о мероприятиях Форума будущих технологий можно ознакомиться на официальном сайте future-forum.tech.

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