В столице состоится Форум будущих технологий

В прошлом году мероприятие посетили более 1800 человек из 19 государств. В этом году участники форума обсудят развитие индустрии новых материалов и химии, ключевые инновации, инвестиционные проекты и привлекательность с точки зрения инвестиций. Также на выставке можно будет увидеть передовые разработки от крупнейших российских корпораций, научных организаций и наукоемких бизнесов.