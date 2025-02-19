В столице состоится Форум будущих технологий

Posted 19 февраля, 10:55
Published 19 февраля, 10:55
Modified 19 февраля, 10:55
Updated 19 февраля, 10:55
Антон Кобяков, советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума, заявил, что лидерство нашей страны в сфере технологий может обеспечить только инновационная экономика. Развитие новых материалов и химии является фундаментом многих индустрий и важнейшим фактором в продвижении других сфер. Об этом сообщает портал newsnn.ru.
Перед стартом форума, 18–19 февраля, проходит научная конференция «Материалы будущих технологий», на которой лучшие ученые представляют свои исследования в сфере новых материалов для перспективных разработок.
В прошлом году мероприятие посетили более 1800 человек из 19 государств. В этом году участники форума обсудят развитие индустрии новых материалов и химии, ключевые инновации, инвестиционные проекты и привлекательность с точки зрения инвестиций. Также на выставке можно будет увидеть передовые разработки от крупнейших российских корпораций, научных организаций и наукоемких бизнесов.
На мероприятии пройдет серия дискуссий, в рамках которых участники обсудят подготовку кадров в отрасли, совершенствование регулирования и расширение производства. Также специалисты проведут всестороннюю оценку существующих в отрасли трендов.
Завершится форум подведением итогов и формулированием предложений по дальнейшему развитию индустрии новых материалов и химии.
Подробнее с информацией о мероприятиях Форума будущих технологий можно ознакомиться на официальном сайте future-forum.tech.