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Posted 19 февраля, 10:56

Published 19 февраля, 10:56

Modified 19 февраля, 11:48

Updated 19 февраля, 11:48

Тюменцы придумали способ борьбы с таксистами-мигрантами

Тюменцы придумали способ борьбы с таксистами-мигрантами

19 февраля 2025, 10:56
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Тюмени не хотят пользоваться услугами таксистов мигрантов. Пассажиры ставят им низкие оценки, чтобы избежать повторных поездок с этими водителями и потенциально лишить их доступа к заказам через приложение.

Жители Тюмени начали активно объединяться против мигрантов, работающих в такси. В качестве меры они стали намеренно оставлять низкие оценки в приложении такси, чтобы лишить их возможности зарабатывать.

Тюменцы это связывают с неудовлетворительным опытом поездок, нарушением ПДД со стороны мигрантов и общим нежеланием пользоваться их услугами.

Один из жителей региональной столицы сообщил, что услугами такси пользуется регулярно и при выборе старается не соглашаться на поездку с мигрантом. В случае, если поездки избежать не получается, то мужчина в приложении ставит низкую оценку. Таким образом, к данному пассажиру данный водитель больше не приедет на заказ, а плохая репутация станет поводом для блокировки аккаунта водителя-мигранта.

Другой местный житель также отметил, что ставит низкие оценки мигрантам, поскольку многие из них ведут себя небезопасно на дороге, нарушает правила езды, пишет ura.ru.

«Лично мне неприятно пользоваться услугами таких водителей, поэтому всегда оцениваю их низко. Считаю, что многим из них не место в такси», — отметил тюменец.
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Ранее мы писали, что мигранты в Тюмени стали снова устраиваться на работу в такси. Это вызвало среди горожан волну недовольства.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Мигранты#Безопасность#Пассажиры#Такси#ПДД#Рейтинг
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