Тюменцы придумали способ борьбы с таксистами-мигрантами

Один из жителей региональной столицы сообщил, что услугами такси пользуется регулярно и при выборе старается не соглашаться на поездку с мигрантом. В случае, если поездки избежать не получается, то мужчина в приложении ставит низкую оценку. Таким образом, к данному пассажиру данный водитель больше не приедет на заказ, а плохая репутация станет поводом для блокировки аккаунта водителя-мигранта.