Тюменцы массово ринулись искать новую работу

Posted 19 февраля, 05:47
Published 19 февраля, 05:47
Modified 19 февраля, 05:49
Updated 19 февраля, 05:49
По данным экспертов, наибольшее число резюме было размещено в автосфере — рост составил 73% по сравнению с январем 2024 года. Второе место по желанию найти или поменять работу заняли специалисты из транспортно-логистического направления (+62% резюме).
На третьем расположились специалисты из двух отраслей — туризм, гостиницы и рестораны и рабочие. Активность соискателей из этих профобластей выросла на 47% и 51%, соответственно. Кроме того, на 40% чаще стали искать работу представители отрасли страхования.
Аналитики отмечают, что данная активизация соискателей на рынке труда является позитивным трендом для начала года.
Ранее «Наш Город» писал, что 70% жителей Тюменской области заявили о готовности в этом году сменить место работы. О смене сферы деятельности сообщили 63% тюменцев.