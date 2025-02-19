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Posted 19 февраля, 05:47

Published 19 февраля, 05:47

Modified 19 февраля, 05:49

Updated 19 февраля, 05:49

Число размещенных резюме в Тюменской области выросло за год на 34%

Тюменцы массово ринулись искать новую работу

19 февраля 2025, 05:47
Фото: 1MI.

Число размещенных резюме в Тюменской области выросло за год на 34%

С начала года число опубликованных и обновленных резюме увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и превысило 80 тысяч. Такие данные озвучили аналитики hh.ru.

По данным экспертов, наибольшее число резюме было размещено в автосфере — рост составил 73% по сравнению с январем 2024 года. Второе место по желанию найти или поменять работу заняли специалисты из транспортно-логистического направления (+62% резюме).

На третьем расположились специалисты из двух отраслей — туризм, гостиницы и рестораны и рабочие. Активность соискателей из этих профобластей выросла на 47% и 51%, соответственно. Кроме того, на 40% чаще стали искать работу представители отрасли страхования.

Аналитики отмечают, что данная активизация соискателей на рынке труда является позитивным трендом для начала года.

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Ранее «Наш Город» писал, что 70% жителей Тюменской области заявили о готовности в этом году сменить место работы. О смене сферы деятельности сообщили 63% тюменцев.

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