Тюменский врач выиграл в лотерею 1 миллион рублей

Posted 19 февраля, 07:53
Published 19 февраля, 07:53
Modified 19 февраля, 07:55
Updated 19 февраля, 07:55
Сергей на протяжении уже нескольких лет покупает лотерейные билеты, но крупную сумму денег ранее никогда не выигрывал.
«Я просто в очередной раз зашел в мобильное приложение „Столото“. Какие душа подсказала, те билеты и купил. Трансляцию розыгрыша я не успел посмотреть, проверил билеты в личном кабинете позже. И один оказался с крупным выигрышем. Очень обрадовался», — рассказал тюменец.
По его словам, выигранные деньги он потратит на погашение кредита за автомобиль.
В настоящее время Сергей проживает Московской области. Там же работает врачом анестезиологом-реаниматологом. Мужчина любит путешествовать и уже успел побывать в Таиланде, на Шри-Ланке и в Турции.
Ранее «Наш город» писал, что житель Тюмени выиграл в лотерею «Всё или ничего» 17 миллионов рублей. Удачу ему принес билет, купленный всего за 200 рублей.