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Posted 19 февраля, 07:53

Published 19 февраля, 07:53

Modified 19 февраля, 07:55

Updated 19 февраля, 07:55

Тюменский врач выиграл в лотерею 1 миллион рублей

Тюменский врач выиграл в лотерею 1 миллион рублей

19 февраля 2025, 07:53
Фото: 1MI.
Уроженец Тюменской области Сергей Матвиив выиграл в лотерею «Русское лото» 1 миллион рублей. Билеты он приобрел в мобильном приложении, сообщили в пресс-службе компании «Столото».

Сергей на протяжении уже нескольких лет покупает лотерейные билеты, но крупную сумму денег ранее никогда не выигрывал.

«Я просто в очередной раз зашел в мобильное приложение „Столото“. Какие душа подсказала, те билеты и купил. Трансляцию розыгрыша я не успел посмотреть, проверил билеты в личном кабинете позже. И один оказался с крупным выигрышем. Очень обрадовался», — рассказал тюменец.

По его словам, выигранные деньги он потратит на погашение кредита за автомобиль.

Фото: Столото

В настоящее время Сергей проживает Московской области. Там же работает врачом анестезиологом-реаниматологом. Мужчина любит путешествовать и уже успел побывать в Таиланде, на Шри-Ланке и в Турции.

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Ранее «Наш город» писал, что житель Тюмени выиграл в лотерею «Всё или ничего» 17 миллионов рублей. Удачу ему принес билет, купленный всего за 200 рублей.

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