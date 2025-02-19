Тюменский бывший водочный завод будет отреставрирован

Posted 19 февраля, 14:42
Published 19 февраля, 14:42
Modified 19 февраля, 14:44
Updated 19 февраля, 14:44
Объект культурного наследия «Магазин имени А. Ф. Поклевского-Козелла» в Тюмени планируется к восстановлению. Об этом сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
Водочный завод был возведён в 1895 году на участке, купленном у купца Аласина и мещанина Юрасова для нужд винодельческой промышленности. На территории помимо каменного завода находился деревянный флигель для бондарей и двухэтажное здание для работников.
В 2023 году на аукционе памятник культурного наследия выиграл Самвел Арзуманян, владелец сети магазинов разливных напитков «Пиватерра». Первоначальным владельцем этого здания был Альфонс Фомич Поклевский-Козелл, который жил в Тюмени в XIX веке и занимался торговлей вином и золотодобычей, будучи представителем литовского дворянского рода Козелло-Поклевских.
В Тюмени перенесли работы по восстановлению памятника культурного наследия «Дом Панкратьева». Работы обещают закончить к концу текущего года.