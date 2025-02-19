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Posted 19 февраля, 16:14

Published 19 февраля, 16:14

Modified 19 февраля, 16:16

Updated 19 февраля, 16:16

Тюменским работодателям приходят фейковые рассылки о теневой занятости

Тюменским работодателям приходят фейковые рассылки о теневой занятости

19 февраля 2025, 16:14
Фото: Изображение Midjourney.
Мошенники рассылают тюменским руководителям фейковые уведомления о теневой занятости. Тюменцам рекомендует не реагировать на такие письма и не переходить по ссылкам.

Работодатели в Тюменской области начали получать электронные письма с поддельными уведомлениями якобы от межведомственной комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. Об этом предупредили в региональном инфоцентре правительства.

В этих сообщениях говорится о том, что в их компаниях обнаружены признаки теневой занятости и запрашиваются определенные документы, которые необходимо предоставить в течение трех дней. QR-коды, размещенные в письмах, ведут на фальшивые сайты, которые выдаются за «Почту России». Перейдя по данной ссылке, пользователь может установить вредоносную программу, которая приведет к краже личных данных.

Представители департамента пояснили, что межведомственная комиссия не действует таким образом, а только приглашает работодателей для личной беседы. Также название комиссии в электронных письмах указано с ошибками.

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Новый способ кражи денежных средств придумали мошенники. Деньги у тюменцев можно снять используя виртуальную карту.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Мошенничество#Работодатели#Личные данные#Теневая занятость
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