Тюменским работодателям приходят фейковые рассылки о теневой занятости

Posted 19 февраля, 16:14
Published 19 февраля, 16:14
Modified 19 февраля, 16:16
Updated 19 февраля, 16:16
Работодатели в Тюменской области начали получать электронные письма с поддельными уведомлениями якобы от межведомственной комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. Об этом предупредили в региональном инфоцентре правительства.
В этих сообщениях говорится о том, что в их компаниях обнаружены признаки теневой занятости и запрашиваются определенные документы, которые необходимо предоставить в течение трех дней. QR-коды, размещенные в письмах, ведут на фальшивые сайты, которые выдаются за «Почту России». Перейдя по данной ссылке, пользователь может установить вредоносную программу, которая приведет к краже личных данных.
Представители департамента пояснили, что межведомственная комиссия не действует таким образом, а только приглашает работодателей для личной беседы. Также название комиссии в электронных письмах указано с ошибками.
Новый способ кражи денежных средств придумали мошенники. Деньги у тюменцев можно снять используя виртуальную карту.