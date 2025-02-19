Тюменским работодателям приходят фейковые рассылки о теневой занятости

В этих сообщениях говорится о том, что в их компаниях обнаружены признаки теневой занятости и запрашиваются определенные документы, которые необходимо предоставить в течение трех дней. QR-коды, размещенные в письмах, ведут на фальшивые сайты, которые выдаются за «Почту России». Перейдя по данной ссылке, пользователь может установить вредоносную программу, которая приведет к краже личных данных.