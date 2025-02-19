Тюменские таксисты не хотят возить пассажиров с животными

Posted 19 февраля, 06:29
Published 19 февраля, 06:29
Modified 19 февраля, 06:31
Updated 19 февраля, 06:31
«На протяжении длительного времени могли сделать заказ, потому что указали в приложении, что поедем с животным. От нас отказались три машины, в итоге, когда сели в четвертую, водитель рассказал, что многие клиенты перевозят животных без клеток, вследствие чего зачастую животные портят салон, — сообщили Ура.Ру тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени таксист украл у клиента коробку с пирогами в качестве мести за то, что пассажир в последний момент отменил заказ. В отношении 33-летнего водителя возбудили дело по статье УК РФ «Разбой».