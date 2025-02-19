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Posted 19 февраля, 06:29

Published 19 февраля, 06:29

Modified 19 февраля, 06:31

Updated 19 февраля, 06:31

Тюменские таксисты не хотят возить пассажиров с животными

Тюменские таксисты не хотят возить пассажиров с животными

19 февраля 2025, 06:29
Фото: 1MI.
Водители таксофирм отказывают от таких заказов. По словам тюменцев, сегодня довольно проблематично вызвать такси, если в приложении указывать, что поездка планируется с животными.
«На протяжении длительного времени могли сделать заказ, потому что указали в приложении, что поедем с животным. От нас отказались три машины, в итоге, когда сели в четвертую, водитель рассказал, что многие клиенты перевозят животных без клеток, вследствие чего зачастую животные портят салон, — сообщили Ура.Ру тюменцы.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени таксист украл у клиента коробку с пирогами в качестве мести за то, что пассажир в последний момент отменил заказ. В отношении 33-летнего водителя возбудили дело по статье УК РФ «Разбой».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Такси#Служба такси
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