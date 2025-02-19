Тюменские новостройки против советских пятиэтажек: слово экспертам

Но почему бы все эти преимущества не объединить? Эксперты считают, что использование актуальных подходов к новым ЖК в купе с качеством советской застройки могло бы подарить Тюмени новые комфортные кварталы с качественной инфраструктурой, которые бы еще десятки лет простояли без капитального ремонта. Однако в этом случае застройщикам, которые привыкли вкладываться в «картинку» и благоустройство, придется больше тратить на качество, а это серьезные расходы.