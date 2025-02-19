Тюменские новостройки против советских пятиэтажек: слово экспертам

Posted 19 февраля, 06:50
Published 19 февраля, 06:50
Modified 19 февраля, 15:11
Updated 19 февраля, 15:11
Жилые дома, построенные в СССР, до сих пор составляют значительную часть жилого фонда Тюмени. Они строились в условиях строгого государственного контроля, что обеспечивало высокое качество возведения. К основным преимуществам советской застройки можно отнести качественные материалы, строгий контроль и продуманную инженерию.
«В советское время использовались прочные железобетонные панели и кирпич, которые обеспечивали долговечность зданий. Стены в кирпичных домах достигали 50–60 см, что обеспечивало хорошую тепло- и шумоизоляцию», — рассказала «Нашему городу» заслуженный строитель России Ольга Сухова.
Вместе с тем на всех этапах строительства проводились тщательные проверки, что исключало использование некачественных материалов. Государственные стандарты (ГОСТы) предусматривали высокие требования к прочности конструкций.
Системы отопления, вентиляции и водоснабжения проектировались с учетом долгосрочной эксплуатации и надежности. В домах обеспечивался необходимый уровень естественной вентиляции, что снижало риск появления сырости и плесени, о чем говорит инженер-строитель Илья Ларионов.
«Советские здания проектировались с большим запасом прочности. Использование качественного бетона и армирования делало их устойчивыми к нагрузкам и погодным условиям», — указывает эксперт.
А что же мы имеем сейчас? В последние 20–30 лет строительная индустрия значительно изменилась, но эти изменения не всегда шли в пользу качества. Основные проблемы современных жилых комплексов включают тонкие стены, некачественные стройматериалы и работы по упрощенным нормативам.
«В панельных домах стены стали значительно тоньше — 20–25 см против 40–50 см в советских домах. Это привело к ухудшению шумоизоляции и снижению теплоэффективности. Современный бетон содержит больше примесей, а металлоконструкции стали тоньше. Многие застройщики используют газобетонные блоки, которые хоть и дешевле, но уступают кирпичу по прочности и долговечности», — говорит инженер.
Вместо строгих ГОСТов, действовавших в советское время, теперь применяются технические условия (ТУ), которые позволяют использовать более дешевые аналоги строительных материалов.
Ольга Сухова отмечает, что сейчас рынок жилья ориентирован на прибыль.
«Многие застройщики стараются минимизировать затраты. Это приводит к использованию менее качественных материалов и упрощению конструктивных решений», — говорит эксперт в области жилого строительства.
Изменился и сам подход к проектированию жилых комплексов. В советское время квартиры строились с учетом долгосрочного проживания семей, тогда как современные новостройки часто рассматриваются как инвестиционный актив.
Ранее применялись типовые серии домов с базовыми планировками: просторные кухни (8–10 кв. м), раздельные санузлы, высокие потолки (2,7–3 м). Сегодня застройщики стараются уменьшить площадь квартир, снижая их себестоимость. Например, кухни в некоторых новостройках едва достигают 6 кв. м, а потолки опускаются до 2,5 м, что визуально делает пространство более тесным.
В советские годы строительство жилых районов велось комплексно: одновременно с домами возводились школы, детские сады, поликлиники и магазины. Современные застройщики чаще ориентируются на плотную застройку, а социальные объекты строятся по остаточному принципу. В результате жители новых районов сталкиваются с нехваткой парковочных мест, загруженными дорогами и дефицитом детских садов.
Одним из ключевых вопросов остается срок службы современных зданий. Если советские дома строились с расчетом на 100 и более лет, то современные новостройки рассчитаны всего на 50–70 лет. Это связано с упрощенными инженерными решениями, качеством стройматериалов и экономией на армировании.
«Современные дома часто строятся с использованием навесных вентилируемых фасадов, которые требуют регулярного обслуживания.В советское время применялись более надежные марки бетона (М300–М400), тогда как сегодня нередко используется М200, менее устойчивый к нагрузкам и времени. В конструкции современных домов закладывается меньше металлической арматуры, что может сказаться на прочности несущих конструкций», — объяснил инженер-строитель Илья Ларионов.
Эк перты считают, что современные дома строятся быстрее, но с меньшим запасом прочности. В результате через 20–30 лет многие из них потребуют капитального ремонта».
Сравнение показывает, что советские дома выигрывают по ряду параметров:
Качество материалов — более прочные кирпичи, бетон, надежные инженерные коммуникации.
Толщина стен — обеспечивает лучшую тепло- и шумоизоляцию.
Планировки — просторные кухни и удобное расположение комнат.
Долговечность — ресурс эксплуатации таких домов выше.
Однако у новостроек есть и свои плюсы:
Современные технологии строительства — использование энергоэффективных окон, утепленных фасадов, новых систем вентиляции.
Обустроенные дворы — благоустроенные территории, детские площадки, зоны отдыха.
Лифты и подъезды — в большинстве случаев современные новостройки имеют качественные лифты, а подъезды не требуют ремонта.
Но почему бы все эти преимущества не объединить? Эксперты считают, что использование актуальных подходов к новым ЖК в купе с качеством советской застройки могло бы подарить Тюмени новые комфортные кварталы с качественной инфраструктурой, которые бы еще десятки лет простояли без капитального ремонта. Однако в этом случае застройщикам, которые привыкли вкладываться в «картинку» и благоустройство, придется больше тратить на качество, а это серьезные расходы.