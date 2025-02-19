Тюменская подруга Киркорова похудела 75 килограммов

Популярность к тюменке пришла после того, как Людмила смогла сбросить 75 килограммов, что вдохновило множество людей вокруг неё. Начало её преображения ознаменовалось моментом, когда она увидела себя на видео с мастер-класса по приготовлению конфет — это сильно шокировало её, так как её вес тогда составлял 136 кг.