Тюменская подруга Киркорова похудела 75 килограммов

Posted 19 февраля, 15:30
Published 19 февраля, 15:30
Modified 19 февраля, 15:32
Updated 19 февраля, 15:32
39-летняя Людмила Гольцман из Тюмени является талантливым кондитером, которая смогла своими кулинарными умениями завоевать симпатию Филиппа Киркорова.
Популярность к тюменке пришла после того, как Людмила смогла сбросить 75 килограммов, что вдохновило множество людей вокруг неё. Начало её преображения ознаменовалось моментом, когда она увидела себя на видео с мастер-класса по приготовлению конфет — это сильно шокировало её, так как её вес тогда составлял 136 кг.
В течение пяти лет Гольцман смогла добиться впечатляющих результатов, и сейчас поддерживает форму, заменяя нездоровые закуски на полезные альтернативы и полностью исключив сахар из своего рациона.
Сейчас она продолжает заниматься фитнесом, создала свою линейку десертов без сахара, сотрудничает с известными ресторанами из других городов, пишет «МегаТюмень».
В прошлом году Людмила удостоилась звания «Народного героя» на региональной премии, и это привело её на федеральное телевидение. Она активно поддерживает связь с Киркоровым, который недавно пригласил её в гости.
На кондитеров Тюмени начали подавать в суд за торты и пряники. Поводом для исков стало использование изображений мультяшных героев без согласования с правообладателем.