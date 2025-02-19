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Posted 19 февраля, 15:30

Published 19 февраля, 15:30

Modified 19 февраля, 15:32

Updated 19 февраля, 15:32

Тюменская подруга Киркорова похудела 75 килограммов

Тюменская подруга Киркорова похудела 75 килограммов

19 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI.
Кондитер из Тюмени Людмила Гольцман сбросила 75 килограммов после того, как увидела себя в записи с мастер-класса. Теперь она дружит с Киркоровым и кормит его десертами.

39-летняя Людмила Гольцман из Тюмени является талантливым кондитером, которая смогла своими кулинарными умениями завоевать симпатию Филиппа Киркорова.

Популярность к тюменке пришла после того, как Людмила смогла сбросить 75 килограммов, что вдохновило множество людей вокруг неё. Начало её преображения ознаменовалось моментом, когда она увидела себя на видео с мастер-класса по приготовлению конфет — это сильно шокировало её, так как её вес тогда составлял 136 кг.

В течение пяти лет Гольцман смогла добиться впечатляющих результатов, и сейчас поддерживает форму, заменяя нездоровые закуски на полезные альтернативы и полностью исключив сахар из своего рациона.

Сейчас она продолжает заниматься фитнесом, создала свою линейку десертов без сахара, сотрудничает с известными ресторанами из других городов, пишет «МегаТюмень».

В прошлом году Людмила удостоилась звания «Народного героя» на региональной премии, и это привело её на федеральное телевидение. Она активно поддерживает связь с Киркоровым, который недавно пригласил её в гости.

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На кондитеров Тюмени начали подавать в суд за торты и пряники. Поводом для исков стало использование изображений мультяшных героев без согласования с правообладателем.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Фитнес#Киркоров#Мероприятия#Десерты#Конди́тер
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